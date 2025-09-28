Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενο επεισόδιο: Η Μελισσάνθη δέχεται ακόμη πιο έντονο φλερτ από τον Άγγελο

Η πολυαναμενόμενη σειρά του ALPHA, με τίτλο «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που είναι βασισμένη στο εμβληματικό, ομώνυμο best-seller της Λένας Μαντά, επιστρέφει τηλεοπτικά την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 3ο: Ο Απόστολος μοιράζεται τα θέματα υγείας του με τον φίλο του Χρήστο, ενώ η Μελισσάνθη παρά την απόμακρη στάση της δέχεται ακόμη πιο έντονο φλερτ από τον Άγγελο. Η Ιουλία έρχεται αντιμέτωπη ξανά με την επιθετική συμπεριφορά της πεθεράς της, η οποία αυτή τη φορά δεν διστάζει να πιέσει τη σχέση του ζευγαριού ακόμα περισσότερο. Ο Μίμης προσεγγίζει την Ασπασία για να δεχτεί την πρότασή του αλλά εκείνη αμφιταλαντεύεται και φαίνεται να χρειάζεται ώθηση για να κάνει το επόμενο βήμα. Η Πολυξένη εξαιτίας του θάρρους της αλλά και με την συμβολή της Μάρθας κερδίζει δοκιμαστικά μια θέση στον θίασο. Η σχέση της Μαγδαληνής με τον Οδυσσέα απασχολεί τις οικογένειές τους και ιδιαίτερα τον πατέρα του Οδυσσέα, τον ισχυρό βασιλιά του λιμανιού του Πειραιά, Ιάκωβο Σκλαβοδήμο.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.