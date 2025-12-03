Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενo επεισόδιo: Μαγδαληνή και Οδυσσέας αρραβωνιάζονται

Αποκαλύψεις στο νέο επεισόδιο της σειράς του Alpha «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που θα προβληθεί την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 22:30 το βράδυ.

Ιουλία και Φωκάς οργανώνουν ένα αποχαιρετιστήριο τραπέζι με τον Σίμο και την Ευγενία, που καταλήγει πιο αποκαλυπτικό απ’ ότι περίμεναν ενώ η Θεοδώρα καταφτάνει στον Πειραιά για τον αρραβώνα. Εν τέλει, Μαγδαληνή με τον Οδυσσέα αρραβωνιάζονται υπό την παρουσία των δικών τους ανθρώπων. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο του Να μ’ αγαπάς που προβάλλεται αποκλειστικά στον Alpha.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 22: Η Μελισσάνθη παρευρίσκεται στον αρραβώνα της Μαγδαληνής, όπου συναντά τη μητέρα της και την Ασπασία. Η Ιουλία και ο Φωκάς οργανώνουν ένα αποχαιρετιστήριο τραπέζι με τον Σίμο και την Ευγενία, που καταλήγει πιο αποκαλυπτικό απ’ ότι περίμεναν. Η Ασπασία παρόλο που πηγαίνει στον Πειραιά για τον αρραβώνα της Μαγδαληνής, δεν μπορεί να αντικρίσει την μητέρα της. Επιστρέφοντας στην Καλαμάτα δέχεται την πρόταση του Μίμη. Η Πολυξένη ανυπόμονη, γκρινιάζει για το μικρό ρόλο στην ταινία και δυσφορεί με τη διαδικασία της οντισιόν, προκαλώντας εντάσεις στη Μάρθα και το Στάθη. Η Θεοδώρα καταφτάνει στον Πειραιά και η Μαγδαληνή με τον Οδυσσέα αρραβωνιάζονται υπό την παρουσία των δικών τους ανθρώπων.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.