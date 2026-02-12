Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενο επεισόδιο: Μια αδιαθεσία της Ιουλίας, θα αλλάξει τα δεδομένα μια για πάντα

Νέες εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο του «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Alpha που θα παιχτεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 23:00.

Μια αδιαθεσία της Ιουλίας, θα αλλάξει τα δεδομένα μια για πάντα ενώ ο Σταύρος στέκεται στην Δέσποινα, όταν ο Αχιλλέας την εγκαταλείπει. Η Πολυξένη απογοητεύει τους κοντινούς της ανθρώπους και ακούει παράπονα, καθώς ο Ηλίας πλέον καταλαμβάνει όλο το χρόνο της. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο της σειράς του Alpha, Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 30: Η Μελισσάνθη αιφνιδιάζεται απ’ τον ερχομό της Γιασεμής, μιας νεαρής υπηρέτριας απ’ την Νάξο. Ο Φωκάς τσακώνεται με την Ευανθία, όταν συνειδητοποιεί, ότι αποφάσισε να μείνει μόνιμα στη Ρόδο. Μια αδιαθεσία της Ιουλίας, θα αλλάξει τα δεδομένα μια για πάντα. Η Ασπασία εξοικειώνεται με την ζωή στο νησί και συνειδητοποιεί πως της αρέσει. Παράλληλα, ο Σταύρος στέκεται στην Δέσποινα, όταν ο Αχιλλέας την εγκαταλείπει. Η Πολυξένη απογοητεύει τους κοντινούς της ανθρώπους και ακούει παράπονα, καθώς ο Ηλίας πλέον καταλαμβάνει όλο το χρόνο της. Η Τζένη μεσολαβεί προκειμένου να τα ξαναβρούν η Μαγδαληνή και ο Οδυσσέας.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.