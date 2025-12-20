Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – spoiler: Η Ιουλία μένει έγκυος

Άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», καθώς η Ιουλία μένει έγκυος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, όπως θα δούμε στη συνέχεια του σίριαλ του ALPHA, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», η φυγή της Ιουλίας και του Φωκά από τη Θεσσαλονίκη σηματοδοτεί ένα καθοριστικό πέρασμα σε μια άλλη ζωή που ανοίγεται μπροστά τους στη Ρόδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο νησί ο Φωκάς βρίσκει μια νέα εργασία, την ώρα που η Ιουλία προσπαθεί να προσαρμοστεί στις αλλαγές. Αντιπαθεί τον νέο συνεργάτη του συζύγου της, τον Αργύρη Κολιοπάνο, και δυσκολεύεται να εμπιστευτεί την παρουσία του στη ζωή τους. Παρ’ όλα αυτά, επιλέγει να δώσει χώρο στη νέα πραγματικότητα, αναζητώντας τις ρίζες που τόσο της λείπουν.

Το νησί τη μαγεύει: το απέραντο γαλάζιο, η αιγαιοπελαγίτικη ατμόσφαιρα, η αίσθηση πως ο χρόνος κυλάει διαφορετικά. Εκεί για πρώτη φορά στη ζωή της αποκτά υπηρέτρια, τη Μαριέττα, ένα κορίτσι σημαδεμένο από την κακοποίηση και τον φόβο. Από την πρώτη στιγμή η Ιουλία στέκεται στο πλευρό της και γίνεται το απάγκιο που η Μαριέττα δεν είχε ποτέ. Η στοργή της λειτουργεί σαν βάλσαμο και η νεαρή κοπέλα αρχίζει να της εμπιστεύεται τις σκιές του παρελθόντος της.

Ανάμεσά τους χτίζεται μια βαθιά, αληθινή φιλία. Μέσα σε αυτή τη νέα ζωή, αναδύεται ξανά η παλιά άσβεστη επιθυμία της Ιουλίας: η μητρότητα. Έχει ζητήσει πολλές φορές από τον Φωκά να γίνουν γονείς. Για εκείνη, το να αποκτήσει ένα παιδί δεν είναι μόνο όνειρο, αλλά και ένα βαθύτερο υπαρξιακό κάλεσμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μέρες κυλούν ήρεμα, μέχρι που η Ιουλία αρχίζει να νιώθει περίεργες ενοχλήσεις. Πόνοι που δεν καταλαβαίνει, αλλαγές που δεν μπορεί να εξηγήσει, μια ανησυχία που μεγαλώνει. Δεν έχει ξαναζήσει κάτι παρόμοιο και ο φόβος υποβόσκει. Η Μαριέττα, πιο παρατηρητική απ’ όσο νομίζει κανείς, είναι η πρώτη που αφήνει να εννοηθεί η πιθανότητα που η Ιουλία δεν τολμά ακόμα να σκεφτεί δυνατά.

«Κυρία… μήπως περιμένετε παιδί;» ρωτά κάποια στιγμή με απλότητα. Αυτή η φράση ανοίγει μέσα στην Ιουλία μια χαραμάδα ελπίδας.

Λίγες εβδομάδες αργότερα οι υποψίες της επιβεβαιώνονται: η κοιλιά της αρχίζει να φουσκώνει, και ο Φωκάς, χαριτολογώντας, την αποκαλεί «μπαλίτσα». Ο ενθουσιασμός του δεν κρύβεται. Γίνεται πιο τρυφερός, πιο προσεκτικός, σαν να φοβάται μήπως ακόμα και ο αέρας επηρεάσει το μωρό που περιμένουν. Για πρώτη φορά μετά από καιρό το ζευγάρι βλέπει το μέλλον να ανοίγεται μπροστά του σαν μονοπάτι γεμάτο φως.

Οι μήνες περνούν σαν νερό, με τη Μαριέττα πάντα δίπλα στην Ιουλία, να τη φροντίζει και να τη στηρίζει σε κάθε μικρή δυσκολία. Η εγκυμοσύνη κυλά ομαλά και η Ιουλία νιώθει το μωρό να μεγαλώνει μέσα της σαν υπόσχεση ότι όλα όσα πόθησε μπορούν να γίνουν αληθινά.