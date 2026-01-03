Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – spoiler: Η Νίτσα πιάνει στα πράσα τη Μελισσάνθη με τον Άγγελο

Μία ανατροπή θρίλερ έρχεται στα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού TV24, παρόλου που η Μελισσάνθη προσπαθεί με κάθε τρόπο να μείνει μακριά από τον Άγγελο στη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του ALPHA, εκείνος συνεχίζει να την πολιορκεί στενά. Βρίσκει συνέχεια τρόπους να τη βλέπει και να της εκφράζει το πάθος του. Σε μια όμως τέτοια συνάντηση γίνεται μάρτυρας η Νίτσα, η οποία τους βλέπει να… φιλιούνται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Απόστολος βγαίνει από το νοσοκομείο και αισθάνεται πολύ άσχημα που η Μελισσάνθη θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να τον υπηρετεί, μάλιστα της προτείνει να πάνε στο Λαγονήσι για λίγο μέχρι να γίνει καλά και η Μελισσάνθη, που το έχει συνδυάσει με τον Άγγελο, το δέχεται μαγκωμένα. Η ζωή τους εκεί κυλάει ήρεμα, με τον Άγγελο να τους παρακολουθεί και να ζηλεύει τις ήρεμες τρυφερές στιγμές τους, ενώ εκείνη ήδη του έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να αφήσει τον άνδρα της.

Λίγες μέρες μετά, ο Απόστολος κάνει μια βόλτα στη θάλασσα και συναντάει τον Άγγελο.

«Δεν είναι η υγεία μου που με απασχολεί. Είναι η Μελισσάνθη. Με παντρεύτηκε νομίζοντας ότι θα ζήσει μια ευτυχισμένη ζωή και ξαφνικά πρέπει να με πηγαινοφέρνει στη δουλειά μου. Από γυναίκα μου να γίνει οδηγός μου», λέει στον Άγγελο, ο οποίος του δίνει τη λύση: «Έχουμε ένα διαμέρισμα, προικώο της μητέρας μου, δύο βήματα από το γραφείο σας. Γιατί δεν πάτε να μείνετε εκεί;», του προτείνει, ο Απόστολος τη βρίσκει καλή ιδέα και τελικά πείθει τη Μελισσάνθη να μετακομίσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μεταξύ, η Νίτσα με τον Χρήστο τους επισκέπτονται και μαθαίνουν ενθουσιασμένοι – ειδικά η Νίτσα – για το νέο τους διαμέρισμα. Μάλιστα η Νίτσα, σαν δώρο για τα καλορίζικα, στέλνει στη Μελισσάνθη μια κοπέλα, τη Γιασεμί, ως οικιακή βοηθό.

Εν τω μεταξύ, ο Άγγελος ήδη έχει συναντήσει τη Μελισσάνθη και έχει απολογηθεί για όλα αυτά.

«Μη μου κρατάς κακία, δεν ήθελα να ανακατευτώ», της δικαιολογείται, ενώ όταν τακτοποιείται στο νέο της διαμέρισμα, της ζητά να βρεθούν για λίγα λεπτά σε ένα πάρκο: «Τι ήθελες να μου πεις; Δεν έχω πολύ χρόνο», του λέει κοφτά η Μελισσάνθη, αλλά ο Άγγελος φαίνεται πραγματικά να καταρρέει: «Υπάρχουν στιγμές που πάω να τρελαθώ. Δεν μπορώ μακριά σου.

Προχθές σας είδα και είπα να πιάσω τον Απόστολο να τα πω όλα. Αφού κι εσύ νιώθεις το ίδιο», εξομολογείται. Ωστόσο, η Μελισσάνθη προσπαθεί να συγκρατηθεί: «Δεν έχει σημασία τι νιώθω εγώ», του απαντάει και ο Άγγελος την πιάνει ξαφνικά και αρχίζει να τη φιλάει.

Την ίδια στιγμή, τυχαίνει από το πάρκο να περνάει η Νίτσα, η οποία τους βλέπει και παθαίνει σοκ.

Λίγο αργότερα αποφασίζει να μιλήσει στη Μελισσάνθη: «Πόσο καιρό έχεις να δεις τον Άγγελο;», τη ρωτάει όλο νόημα και η Μελισσάνθη μαγκωμένη της απαντάει ότι έχει πολύ καιρό και απορεί γιατί ρωτάει: «Γιατί σας είδα, Μελισσάνθη, και μπορεί με τα χρόνια να μη βλέπω κοντά, αλλά μακριά μια χαρά κόβει το μάτι μου, δεν έχω μυωπία», της λέει.