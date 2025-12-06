Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – spoiler: Κρίσιμο χειρουργείο για τον Απόστολο

Άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», καθώς ο Απόστολος βρίσκεται σε δεινή θέση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, όπως θα δούμε στη συνέχεια του σίριαλ του ALPHA, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», όταν η καρδιά του Απόστολου τον προδίδει, η καρδιά της Μελισσάνθης βρίσκεται διχασμένη ανάμεσα στον έρωτά της για τον Άγγελο και το καθήκον της δίπλα στον σύζυγό της, σύμφωνα ».

Στιγμές που μοιάζουν μετέωρες ανάμεσα στη ζωή και την κατάρρευση δοκιμάζουν τα όρια της αγάπης, της πίστης και της ενοχής. Στο κέντρο της δίνης, η Μελισσάνθη βρίσκεται εγκλωβισμένη ανάμεσα σε δύο άντρες και δύο αλήθειες: την ευθύνη της και την επιθυμία της. Η μέρα ξεκινά σαν κάθε άλλη, αλλά γρήγορα ξεφεύγει από το προβλέψιμο. Ο Απόστολος νιώθει ξανά εκείνο το γνώριμο διαβρωτικό βάρος στο στήθος του: μόνο που σήμερα δεν περνά. Προσπαθεί να το αγνοήσει, να συνεχίσει τη δουλειά του, αλλά το σώμα του δεν υπακούει.

Στο γραφείο του, ανάμεσα σε χαρτιά, φακέλους και ανεκπλήρωτες έγνοιες, λυγίζει. Ο αέρας κόβεται, η όραση σκοτεινιάζει και, πριν προλάβει να φωνάξει κάποιον, καταρρέει. Ο Χρήστος πετάγεται από το γραφείο του σαν να τον χτύπησε ηλεκτρισμός. Σε δευτερόλεπτα βρίσκεται δίπλα του. Η κατάσταση είναι σοβαρή. Τον παίρνει αγκαλιά και τον μεταφέρει στο αυτοκίνητο, οδηγώντας σαν μανιακός μέχρι το νοσοκομείο. Όταν φτάνουν, οι γιατροί τον παραλαμβάνουν αμέσως. Η λέξη «εγχείρηση» πέφτει βαριά, απότομη, αμετάκλητη.

Την ίδια ώρα, η Μελισσάνθη βρίσκεται στο Λαγονήσι. Ένας τόπος που θα έπρεπε να την ηρεμεί γίνεται σκηνή εσωτερικών συγκρούσεων. Είναι πνιγμένη στις τύψεις, κουβαλάει το βάρος της δικής της προδοσίας. Ξεσπάει στον Άγγελο. Του μιλά απότομα, σαν να φταίει αυτός για όλα. Κι εκείνος, αντί να αντιδράσει, τη σταματά με ένα φιλί: από αυτά τα φιλιά που δεν αφήνουν χώρο για σκέψη. Η ένταση, οι ενοχές, η έλξη, όλα μπλέκονται και καταλήγουν να κάνουν έρωτα. Ξανά. Λάθος στιγμή…

Η Μελισσάνθη μαθαίνει την αλήθεια

Όταν η Μελισσάνθη επιστρέφει στο σπίτι, κουβαλώντας την ταραχή της, το τηλέφωνο χτυπά. Η Νίτσα, με φωνή που τρέμει, της λέει την αλήθεια: ο Απόστολος βρίσκεται στο χειρουργείο. Η καρδιά του δεν άντεξε. Τρέχει στο νοσοκομείο χωρίς δεύτερη σκέψη. Εκεί τη βρίσκει ο Χρήστος και αποφασίζει ότι δεν μπορεί πια να της κρύβει τίποτα. Της αποκαλύπτει ότι ο Απόστολος αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια πρόβλημα με την καρδιά του, ότι το έκρυβε, ότι το διαχειριζόταν μόνος του. Η Μελισσάνθη νιώθει το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια της.

Αγωνιά και περιμένει με τα χέρια σφιγμένα για ένα θαύμα. Κι αυτό έρχεται. Η εγχείρηση ολοκληρώνεται με επιτυχία. Ο γιατρός τούς ενημερώνει πως ο Απόστολος σώθηκε, αλλά η κατάστασή του είναι πιο επικίνδυνη απ’ όσο νόμιζαν. Η Μελισσάνθη ανακουφίζεται, αλλά ταυτόχρονα «πνίγεται» από τις ενοχές. Στέκεται δίπλα του, τον κρατά από το χέρι, του υπόσχεται ψιθυριστά ότι δεν θα τον εγκαταλείψει ποτέ. Όσο κι αν μέσα της μαίνεται καταιγίδα, σε αυτόν ανήκει η ευθύνη, η φροντίδα… Δεν φεύγει από το πλευρό του ούτε λεπτό. Τον βλέπει να κοιμάται, να αναπνέει αργά, να παλεύει να ανακτήσει δυνάμεις. Και μέσα της νιώθει το δίλημμα να σπαράζει.

Όταν ο Άγγελος εμφανίζεται στο νοσοκομείο, τον διώχνει απότομα, σαν να θέλει να κόψει με ένα μαχαίρι όλα όσα τους έδεσαν. Οι τύψεις της για τον Απόστολο τη συνθλίβουν και ο Άγγελος γίνεται για μια στιγμή η ενσάρκωση της ενοχής της. Εκείνος αποχωρεί σιωπηλός, κι εκείνη μένει στο προσκεφάλι του άντρα της.