Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – spoiler: Νύχτα πάθους για Μελισσάνθη και Άγγελο

Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς εποχής του ALPHA, με τίτλο «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, καθώς η Μελισσάνθη προσπαθεί να διαχειριστεί με ψυχραιμία όσα συμβαίνουν στη ζωή της και να κρατηθεί μακριά από τον Άγγελο. Όμως, όπως φαίνεται, αυτό είναι αδύνατον!

Σύμφωνα με του MyTV, στα προσεχή επεισόδια της σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που μεταδίδεται στον ΑLPHA, θα δούμε την Μελισσάνθη να στέκεται στην είσοδο του σπιτιού των Φατούρων, κρατώντας σφιχτά την τσάντα της, ενώ η Χλόη ετοιμάζεται να φύγει για το εξωτερικό, να μεταναστεύσει και να ξεκινήσει μια καινούρια ζωή, μακριά από όσα τη βαραίνουν.

Τα μάτια της Μελισσάνθης είναι υγρά, αλλά συγκρατεί τα δάκρυά της. Δεν θέλει να τη δει να λυγίζει. Την αγκαλιάζει σιωπηλά, νιώθοντας το τέλος μιας εποχής να περνά από πάνω τους. Λίγες ώρες αργότερα επιστρέφει στο Λαγονήσι. Ο αέρας μυρίζει αρμύρα, αλλά η καρδιά της είναι βαριά: η αποτυχία της υιοθεσίας και η απουσία της Χλόης την πληγώνουν βαθιά. Στην παραλία την περιμένει ο Άγγελος. Η παρουσία του την αιφνιδιάζει, κι όμως, μόλις τον αντικρίζει, όλα τα συναισθήματα που προσπαθούσε να καταπνίξει επιστρέφουν. Του εξομολογείται ότι δεν μπορεί να τον βγάλει από το μυαλό της από εκείνο το πρώτο τους φιλί. Ο Άγγελος την κοιτάζει με μάτια γεμάτα πόνο, την παρακαλάει να τον αφήσει να προχωρήσει, αλλά η Μελισσάνθη παραδίνεται στα λόγια της καρδιάς.

«Σ’ αγαπάω» του λέει «αλλά δεν μπορώ να εγκαταλείψω τον Απόστολο».

Ο Άγγελος απομακρύνεται και εκείνη μένει μόνη και καταρρακωμένη, με τη φωνή του να αντηχεί μέσα της. Λίγο αργότερα όμως ο ίδιος τής χτυπά την πόρτα του εξοχικού. Το πάθος τους ξεσπά ακαριαία, σαν φωτιά που περίμενε μήνες να ανάψει. Για πρώτη φορά κάνουν έρωτα, με το φως του φεγγαριού να χαϊδεύει τα σώματά τους. Το επόμενο πρωί η Μελισσάνθη ξυπνά στην αγκαλιά του Άγγελου. Χαμογελά, νιώθει ευτυχισμένη – ή τουλάχιστον έτσι νομίζει. Ένα τυχαίο σχόλιο για το Παρίσι όμως ξυπνά τις τύψεις. Θυμάται τον Απόστολο, θυμάται τις υποσχέσεις, και η χαρά της σκιάζεται. Στο μυαλό της στριφογυρίζουν κι άλλες ανησυχίες: η Μαγδαληνή, η αδελφή της, ετοιμάζεται να αρραβωνιαστεί.

«Μην κάνει τα ίδια λάθη που έκανα κι εγώ» ψιθυρίζει στον εαυτό της, καθώς θυμάται πόσο μικρή ήταν όταν δέχτηκε το δαχτυλίδι. Παίρνει τον δρόμο για το σπίτι της Μαγδαληνής, κρατώντας ένα μικρό κουτί. Όταν της προσφέρει το δώρο, ένα μενταγιόν σε σχήμα καρδιάς, που ανοίγει και αποκαλύπτει στο εσωτερικό του το σκαλισμένο σπίτι δίπλα στο ποτάμι, η Μαγδαληνή συγκινείται βαθιά. Οι δύο αδελφές αγκαλιάζονται, αλλά η τρυφερότητα αυτή διαρκεί λίγο.

Η είδηση ότι η Θεοδώρα, η μητέρα τους, θα παρευρεθεί στους αρραβώνες ταράζει τη Μελισσάνθη. Όταν τη συναντά, ο αέρας γεμίζει ένταση. Η Θεοδώρα, με βλέμμα αυστηρό και φωνή που δεν επιδέχεται αντίρρηση, της υπενθυμίζει το χρέος της ως γυναίκας και συζύγου. Την πιέζει να κάνει παιδί με τον Απόστολο, σαν να θέλει να διορθώσει μέσα από εκείνη τα δικά της λάθη. Η Μελισσάνθη μένει σιωπηλή, νιώθει πολύ πιεσμένη και δεν ξέρει ποιον «δρόμο» να διαλέξει…