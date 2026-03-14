Τρομεροί γονείς – επόμενα επεισόδια: Η Λουκία και ο Χάρης βγαίνουν μυστικό ραντεβού, σαν παράνομο ζευγάρι

Νέες ξεκαρδιστικές περιπέτειες περιμένουν τους ήρωες της οικογενειακής κωμικής σειράς του ALPHA, «Τρομεροί γονείς» στα επεισόδια που θα μεταδοθούν το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Μαρτίου, στις 17:50.

Τρομεροί γονείς – Σάββατο 14 Μαρτίου

Επεισόδιο 37ο: Η Λουκία και ο Μιχάλης έχουν καθίσει ήδη τρεις εβδομάδες στο σπίτι των παιδιών και η Ναταλία με τον Στέφανο έχουν αρχίσει να δυσανασχετούν. Σκέφτονται ένα σχέδιο να τους πείσουν να φύγουν χωρίς να τους πληγώσουν. Αντιθέτως τα παιδιά θέλουν να μείνουν εκεί ο παππούς και η γιαγιά τους για πάντα. Τους κάνουν όλα τα χατίρια τους δίνουν χαρτζιλίκι τους μαγειρεύουν τα αγαπημένα τους φαγητά. Ο Σάκης με την Λίλα κάνουν ένα φιλμάκι πάνω στις οικογενειακές σχέσεις. Ο Σταύρος έχει πέσει με τα μούτρα στον διαδικτυακό τζόγο για να κερδίσει χρήματα και να κάνει τη ζωή του. Οι κόντρα μεταξύ μεγάλων και μικρών της οικογένειας να ξεφορτωθούν ευγενικά τους παππούδες από τη μια και να τους κρατήσουν για πάντα από την άλλη συνεχίζονται. Ποιοι θα νικήσουν και πόσο θα στοιχήσει αυτό στην οικογένεια;

Τρομεροί γονείς – Κυριακή 15 Μαρτίου

Επεισόδιο 38ο: Η Λουκία θέλει να δώσει το σπίτι που έχει στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης για πολυκατοικία. Μιλάνε με τον Στέφανο και αποφασίζουν να καλέσουν τον Χάρη για φαγητό μιας και η αδελφή του έχει τεχνικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη και θα μπορεί να το αναλάβει. Η Λουκία ψαρεύοντας τον Χάρη μαθαίνει ότι τελικά η πρώην σύζυγός του έχει επιστρέψει στο σπίτι, εκείνος δεν μπορεί να τη διώξει και αναγκάζεται να κοιμάται στο νοσοκομείο. Κι εκτός αυτού η πρώην του, τον κυνηγάει, τον παρακολουθεί, θέλει να τα ξαναβρούνε. Ο Σταύρος στο γραφείο έχει μια ιδέα να πάει το γκρουπ των ηλικιωμένων Άγγλων για bungee jumping στον Ισθμό της Κορίνθου. Ο Θωμάς και η Ντίνα συζητάνε για τον έρωτα της Λουκίας και του Χάρη και λένε ότι εκείνοι δεν θα χωρίσουν ποτέ. Λουκία και Χάρης βγαίνουν για φαγητό, ένα μυστικό ραντεβού σαν παράνομο ζευγάρι. Την άλλη μέρα χτυπάει το κουδούνι του σπιτιού και όταν η Λουκία ανοίγει εμφανίζεται μια γυναίκα έτοιμη για όλα. Είναι η πρώην σύζυγος;

Συντελεστές

Σενάριο: Ρένα Ρίγγα, Δημήτρης Παπαγιαννόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κικίδης

Παίζουν: Ευδοκία Ρουμελιώτη, Γιώργος Κριθάρας, Γιούλη Τσαγκαράκη, Κώστας Φιλίππογλου, Τάσος Δέδες, Μαρία Μοσχούρη, Άγγελος Νεράτζης, Κωνσταντίνος Πεσλής και οι μικροί Δημήτρης Μακρόπουλος και Ορέστης Μπάμπαλης.

Παραγωγή: Primavisione

Τραγούδι τίτλων: «Τρομεροί γονείς»

Στίχοι-ερμηνεία: Good Job Nicky

Production: Papatanice – Good Job Nicky

