Τρομεροί γονείς – επόμενα επεισόδια: Η Ναταλία προσπαθεί να ηρεμίσει τον Στέφανο που πιστεύει ότι έχει τρελαθεί

Νέες ξεκαρδιστικές περιπέτειες περιμένουν τους ήρωες της οικογενειακής κωμικής σειράς του ALPHA, «Τρομεροί γονείς» στα επεισόδια που θα μεταδοθούν το Σάββατο 07 και την Κυριακή 08 Μαρτίου, στις 17:50.

Στο σπίτι η Ναταλία προσπαθεί να ηρεμίσει τον Στέφανο που πιστεύει ότι έχει τρελαθεί, ότι έχει κατάθλιψη και ότι χάνει τη μνήμη τους. Του προτείνει να βγούνε το βράδυ να ξεσκάσει. Στο λαπ τοπ όμως η ιστορία συνεχίζει να γράφεται. Υπάρχει φάντασμα στο σπίτι ή μήπως κάποιος αποφάσισε να γίνει ghost writer;

Τρομεροί γονείς – Σάββατο 07 Μαρτίου

Επεισόδιο 35ο: Η Ναταλία και ο Σταύρος στο γραφείο είναι σίγουροι ότι θα πάρουν το μπόνους, που θα δώσουν τα κεντρικά στο γραφείο που είχε τα περισσότερα κέρδη και τις καλύτερες κριτικές από τους τουρίστες. Σκέφτονται τι θα κάνουν τα χρήματα που είναι αρκετά. Ο Θωμάς με την Ντίνα πάλι σκέφτονται την εκδρομή της τάξης και πώς θα μαζέψου λεφτά για όσους συμμαθητές δεν έχουν χρήματα. Οργανώνουν ομάδα με τον Άλεξ και τον Ερμή και αποφασίζουν να πουλήσουν πράγματα από το σπίτι όπως βιβλία, παπούτσια, ρούχα. Ο Θωμάς με την Ντίνα και τον Τάκη, στήνουν έναν πάγκο για να πουλήσουν ό,τι μάζεψαν. Για κακή τους τύχη ένας από τους αγοραστές είναι αστυνομικός και καταλήγουν στο τμήμα γιατί δεν έκοβαν αποδείξεις. Η Ναταλία και ο Στέφανος συγκινούνται με την αυτοθυσία των παιδιών και το μπόνους του γραφείου καταλήγει στην βοήθεια των μαθητών που δεν έχουν χρήματα για να πάνε εκδρομή.

Τρομεροί γονείς – Κυριακή 08 Μαρτίου

Επεισόδιο 36ο: O Στέφανος ανακαλύπτει στο λαπ τοπ γραμμένη τη συνέχεια της σειράς, που δεν θυμάται να έχει γράψει ο ίδιος. Αρχίζει ν' ανησυχεί ότι έχει πάθει κάτι σοβαρό. Τα παιδιά θέλουν να πάνε σε escape room οπωσδήποτε και σχεδιάζουν ποιος θα τους πάει. Η Ναταλία παίρνει την ιδέα και προτείνει να πάει σε escape room το γκρουπ που περιμένει στο ξενοδοχείο. Ο Στέφανος διαμαρτύρεται ώσπου στο γραφείο έρχεται η εντυπωσιακή guide του γκρουπ και ο Σταύρος φεύγει μαζί της τρελαμένος. Ο Σάκης δίνει βιογραφικό στη Ναταλία μήπως τον προσλάβει στο γραφείο. Της λέει ότι έχει στο νου του και μια άλλη δουλειά αν δεν τον πάρει εκεί. Στο σπίτι η Ναταλία προσπαθεί να ηρεμίσει τον Στέφανο που πιστεύει ότι έχει τρελαθεί, ότι έχει κατάθλιψη και ότι χάνει τη μνήμη τους. Του προτείνει να βγούνε το βράδυ να ξεσκάσει. Στο λαπ τοπ όμως η ιστορία συνεχίζει να γράφεται. Υπάρχει φάντασμα στο σπίτι ή μήπως κάποιος αποφάσισε να γίνει ghost writer;

Συντελεστές

Σενάριο: Ρένα Ρίγγα, Δημήτρης Παπαγιαννόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κικίδης

Παίζουν: Ευδοκία Ρουμελιώτη, Γιώργος Κριθάρας, Γιούλη Τσαγκαράκη, Κώστας Φιλίππογλου, Τάσος Δέδες, Μαρία Μοσχούρη, Άγγελος Νεράτζης, Κωνσταντίνος Πεσλής και οι μικροί Δημήτρης Μακρόπουλος και Ορέστης Μπάμπαλης.

Παραγωγή: Primavisione

Τραγούδι τίτλων: «Τρομεροί γονείς»

Στίχοι-ερμηνεία: Good Job Nicky

Production: Papatanice – Good Job Nicky

«Τρομεροί γονείς», κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 17:50