Τρομεροί γονείς – επόμενα επεισόδια: Η Ναταλία στο γραφείο αντιμετωπίζει το θέμα «μίζα»

Νέες ξεκαρδιστικές περιπέτειες περιμένουν τους ήρωες της οικογενειακής κωμικής σειράς του ALPHA, «Τρομεροί γονείς» στα επεισόδια που θα μεταδοθούν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 01 Μαρτίου, στις 17:50.

Τρομεροί γονείς – Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 33ο: Η Ναταλία στο γραφείο αντιμετωπίζει το θέμα «μίζα». Μια ιδιοκτήτρια εστιατορίου θέλει να την λαδώσει για να σταματάει το πούλμαν με τους τουρίστες στο δικό της μαγαζί. Η Ναταλία συνειδητοποιεί ότι έτσι γίνονται οι δουλειές και επαναστατεί σ’ αυτό. Αποφασίζει να κάνει καμπάνια υπέρ της διαφάνειας. Ο Σάκης ανεβάζει στο ίντερνετ τον καυγά της με την ιδιοκτήτρια και το βιντεάκι του γίνεται viral. Την ίδια μέρα όμως η Λίλα προσπαθεί να λαδώσει τον Στέφανο να της γράψει ρόλο και ο Θωμάς να τον πείσει να γράψει το άρθρο που περιμένουν απ’ τον ίδιο στην εφημερίδα του σχολείου. Ο Σάκης και η Λίλα εκμεταλλεύονται τον πόλεμο της Ναταλίας κατά της διαφθοράς για να κάνουν νούμερα στο διαδικτυακό τους κανάλι. Ο Μιχάλης δίνει το τελειωτικό χτύπημα στην Ναταλία λέγοντάς της, ότι όλα όσα έχει αποκτήσει οφείλονται στον θείο του τον βουλευτή. Η Ναταλία θα συνεχίσει την καμπάνια υπέρ της διαφάνειας;

Τρομεροί γονείς – Κυριακή 01 Μαρτίου

Επεισόδιο 34ο: Ο Στέφανος έχει μεγάλο meeting παραγωγής διαδικτυακό την ώρα που γυρίζουν τα παιδιά το μεσημέρι. Έχει παρακαλέσει να γυρίσουν ήρεμα και να εξαφανιστούν ώσπου να τελειώσει. Στο γραφείο της Ναταλίας παίρνουν ένα καινούριο project. Να οργανώσουν εκδρομές για πολύτεκνους. Σκέφτονται με τον Σταύρο να ετοιμάσουν εκείνοι την διαφημιστική καμπάνια για τις εκδρομές τους βάζοντας τον Στέφανο να γράψει το κείμενο. Ενώ ο Στέφανος παρουσιάζει στην παραγωγή τις ιδέες του πώς θα ανεβάσουν τα νούμερα της σειράς, στο σπίτι επιστρέφουν τα παιδιά, ο Θωμάς που τσακώνεται με την Ντίνα, η Ναταλία με τον Σταύρο και τον Σάκη να του πουν τις ιδέες τους. Το meeting τελειώνει άδοξα και ο Στέφανος έξαλλος φεύγει από το σπίτι και εξαφανίζεται, δεν επιστρέφει ούτε το βράδυ. Η Λίλα με τον Σάκη τον βρίσκουν να κοιμάται στο αυτοκίνητο. Αποφασίζουν να δράσουν για να ηρεμίσει η οικογένεια, οι φίλοι τους.

Συντελεστές

Σενάριο: Ρένα Ρίγγα, Δημήτρης Παπαγιαννόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κικίδης

Παίζουν: Ευδοκία Ρουμελιώτη, Γιώργος Κριθάρας, Γιούλη Τσαγκαράκη, Κώστας Φιλίππογλου, Τάσος Δέδες, Μαρία Μοσχούρη, Άγγελος Νεράτζης, Κωνσταντίνος Πεσλής και οι μικροί Δημήτρης Μακρόπουλος και Ορέστης Μπάμπαλης.

Παραγωγή: Primavisione

Τραγούδι τίτλων: «Τρομεροί γονείς»

Στίχοι-ερμηνεία: Good Job Nicky

Production: Papatanice – Good Job Nicky

«Τρομεροί γονείς», κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 17:50