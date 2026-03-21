Τρομεροί γονείς – επόμενα επεισόδια: Η Ναταλία βρίσκει τον Χάρη και μαθαίνει τον πραγματικό λόγο που έλεγε ψέματα

Νέες ξεκαρδιστικές περιπέτειες περιμένουν τους ήρωες της οικογενειακής κωμικής σειράς του ALPHA, «Τρομεροί γονείς» στα επεισόδια που θα μεταδοθούν το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Μαρτίου, στις 17:50.

Τρομεροί γονείς – Σάββατο 21 Μαρτίου

Επεισόδιο 39ο: Η γυναίκα που εμφανίστηκε στο σπίτι δεν ήταν τελικά η πρώην σύζυγος του Χάρη, αλλά η αδελφή του την οποία δεν αναγνώρισε η Λουκία. Της κάνουν το τραπέζι και συζητούν για την αντιπαροχή του σπιτιού στο Πανόραμα. Το επόμενο βράδυ ο Στέφανος βγαίνει με την αδελφή του και την δικηγόρο της να συζητήσουν τα νομικά θέματα. Ο Στέφανος αργεί να γυρίσει και η Ναταλία ζηλεύει την δικηγόρο.

Αποφασίζει να ψάξει την υπόθεση. Αντί αυτού ανακαλύπτει ότι ο Χάρης δεν κοιμάται στο νοσοκομείο όπως έχει πει στην Λουκία και το χειρότερο ότι η πρώην του δεν είναι καν στην Ελλάδα. Ετοιμάζει την μεγάλη αποκάλυψη σε οικογενειακό τραπέζι το ίδιο βράδυ με καλεσμένο τον Χάρη φυσικά. Ο Σάκης και η Λίλα που νομίζουν ότι η οικογένεια Στεφανίδη ετοιμάζει γάμο, έρχονται με κομφετί και σερπαντίνες να το γιορτάσουν. Μέσα στην εορταστική ατμόσφαιρα γίνεται η αποκάλυψη του ψέματος του Χάρη.

Guest: Κώστας Κόκλας

Τρομεροί γονείς – Κυριακή 22 Μαρτίου

Επεισόδιο 40ο: Ο Στέφανος αποφασίζει να εκδικηθεί για την μητέρα του και ετοιμάζεται να πάει με άγριες διαθέσεις στο νοσοκομείο να βρει τον Χάρη. Η Ναταλία προσπαθεί να του αποσπάσει την προσοχή, τον στέλνει σε διάφορες δουλειές. Στέλνει την Λίλα στο νοσοκομείο μήπως μάθει κάτι περισσότερο. Η Λίλα βλέπει την βοηθό του Χάρη στο γραφείο του και παρεξηγεί. Η Ναταλία είναι σίγουρη πια ότι ο Χάρης έχει σχέση με την σέξι βοηθό. Ο Θωμάς και η Ντίνα παίρνουν μέρος σε ένα χορευτικό challenge για να μαζέψουν λεφτά για τους συμμαθητές τους που δεν μπορούν να πληρώσουν την ετήσια εκδρομή του σχολείου και βγαίνουν πρώτοι χάρη στον πεντοζάλη που τους επέβαλε ο Μιχάλης.

Ο Μιχάλης πηγαίνει στο νοσοκομείο, αλλά για λόγους υγείας. Ο Στέφανος τον βρίσκει εκεί και δεν μπορεί να επιτεθεί στον γιατρό. Η Ναταλία αποφασίζει ότι είναι τελικά η πιο κατάλληλη να ξεκαθαρίσει την υπόθεση. Βρίσκει τον Χάρη και μαθαίνει τον πραγματικό λόγο που έλεγε ψέματα. Δεν ήθελε να χαλάσει η τόσων χρόνων φιλία τους με την Λουκία. Άλλο η φιλία και άλλο ο γάμος. Θα μείνει όμως η Λουκία σ’ αυτή την εξήγηση ή τα θέλει όλα δικά της;

Guest: Κώστας Κόκλας

Συντελεστές

Σενάριο: Ρένα Ρίγγα, Δημήτρης Παπαγιαννόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κικίδης

Παίζουν: Ευδοκία Ρουμελιώτη, Γιώργος Κριθάρας, Γιούλη Τσαγκαράκη, Κώστας Φιλίππογλου, Τάσος Δέδες, Μαρία Μοσχούρη, Άγγελος Νεράτζης, Κωνσταντίνος Πεσλής και οι μικροί Δημήτρης Μακρόπουλος και Ορέστης Μπάμπαλης.

Παραγωγή: Primavisione

Τραγούδι τίτλων: «Τρομεροί γονείς»

Στίχοι-ερμηνεία: Good Job Nicky

Production: Papatanice – Good Job Nicky

«Τρομεροί γονείς», κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 17:50