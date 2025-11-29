Τρομεροί γονείς – επόμενα επεισόδια: Η οικογένεια επιστρέφει από τα ψώνια και ανακαλύπτει το σπίτι τους λεηλατημένο από ληστές

Γέλιο υπόσχονται τα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς του ALPHA, «Τρομεροί γονείς» που αναμένεται να προβληθούν το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, στις 20.00.

Η οικογένεια επιστρέφει από τα ψώνια και ανακαλύπτει το σπίτι τους λεηλατημένο από ληστές. Πανικόβλητοι, μένουν έξω μέχρι να φτάσει η αστυνομία και να καταγράψει την καταστροφή. Ο Στέφανος συνειδητοποιεί ότι τους έκλεψαν όλα τα προσωπικά του αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των παλιών σεναρίων του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τρομεροί γονείς – Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Επεισόδιο 15ο: Η Ναταλία και ο Στέφανος ξεκινούν τη μέρα ομαλά μέχρι την έλευση της Λουκίας, που φέρνει αναστάτωση με την απρόσμενη επίσκεψή της και τις ανακοινώσεις της περί… γάμου. Ο Θωμάς προετοιμάζεται για τον πρώτο του αγώνα Ninjutsu, αντιμετωπίζοντας τον πόνο στο στραμπουληγμένο πόδι, ενώ τα αδέλφια του προσπαθούν να τον εμψυχώσουν. Στο γραφείο, η Ναταλία ετοιμάζει έναν ιδιαίτερο γάμο Ιαπώνων στην Ακρόπολη, προσπαθώντας να βρει λύσεις για τα παράξενα αιτήματά τους. Στο οικογενειακό τραπέζι, η ατμόσφαιρα είναι ευγενική αλλά φορτισμένη μιας και ο απρόσμενος επισκέπτης, ο Χάρης, το φλερτ της Λουκίας, θα δυναμιτίσει τα πράγματα.

Τρομεροί γονείς – Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Επεισόδιο 16ο: Η οικογένεια επιστρέφει από τα ψώνια και ανακαλύπτει το σπίτι τους λεηλατημένο από ληστές. Πανικόβλητοι, μένουν έξω μέχρι να φτάσει η αστυνομία και να καταγράψει την καταστροφή. Ο Στέφανος συνειδητοποιεί ότι τους έκλεψαν όλα τα προσωπικά του αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των παλιών σεναρίων του. Τα παιδιά χάνουν τα ηλεκτρονικά τους, αλλά παίζουν ξανά παραδοσιακά παιχνίδια. Οι γονείς συζητούν για δραστικά μέτρα ασφαλείας, αλλά η Ναταλία ανησυχεί για την ελευθερία και την ψυχολογία των παιδιών. Ο Σταύρος και ο Σάκης προσφέρουν βοήθεια και τρελές ιδέες ενώ ο Θωμάς παίρνει το ρόλο του προστάτη. Ο Μιχάλης εμφανίζεται από κατευθείαν από τα Χανιά για ενισχύσεις αλλά ο πραγματικός φύλακας θα είναι… τετράποδος.

Συντελεστές

Σενάριο: Ρένα Ρίγγα, Δημήτρης Παπαγιαννόπουλος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κικίδης

Παίζουν: Ευδοκία Ρουμελιώτη, Γιώργος Κριθάρας, Γιούλη Τσαγκαράκη, Κώστας Φιλίππογλου, Τάσος Δέδες, Μαρία Μοσχούρη, Άγγελος Νεράτζης, Κωνσταντίνος Πεσλής και οι μικροί Δημήτρης Μακρόπουλος και Ορέστης Μπάμπαλης.

Παραγωγή: Primavisione

Τραγούδι τίτλων: «Τρομεροί γονείς»

Στίχοι – ερμηνεία: Good Job Nicky

Production: Papatanice – Good Job Nicky