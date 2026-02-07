Τρομεροί γονείς – επόμενα επεισόδια: Ο Σάκης φέρνει στο σπίτι τον γκουρού Δαμασκηνό, που επέστρεψε από το Θιβέτ

Νέες ξεκαρδιστικές περιπέτειες περιμένουν τους ήρωες της οικογενειακής κωμικής σειράς του ALPHA, «Τρομεροί γονείς» στα επεισόδια που θα μεταδοθούν το Σάββατο 07 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 08 Φεβρουαρίου, στις 17:50.

O Σάκης φέρνει στο σπίτι έναν φίλο του, κολλητό από τα παλιά, που επέστρεψε από το Θιβέτ και κάνει συνεδρίες θετικής ενέργειας και καθαρισμού αύρας. Είναι γκουρού Δαμασκηνός (Θάνος Λέκκας), είναι spiritual coach. Για την οικογένεια Στεφανίδη τη συγκεκριμένη μέρα, είναι μια από τις δύσκολες μέρες, όλα είναι στραβά κι ανάποδα και ο coach έρχεται την κατάλληλη ώρα να τους ηρεμήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τρομεροί γονείς – Σάββατο 07 Φεβρουαρίου

O Σάκης φέρνει στο σπίτι έναν φίλο του, κολλητό από τα παλιά, που επέστρεψε από το Θιβέτ και κάνει συνεδρίες θετικής ενέργειας και καθαρισμού αύρας. Είναι γκουρού Δαμασκηνός (Θάνος Λέκκας), είναι spiritual coach. Για την οικογένεια Στεφανίδη τη συγκεκριμένη μέρα, είναι μια από τις δύσκολες μέρες, όλα είναι στραβά κι ανάποδα και ο coach έρχεται την κατάλληλη ώρα να τους ηρεμήσει.

Στο γραφείο η Ναταλία έχει ν’ αντιμετωπίσει ένα χαλασμένο πούλμαν μπροστά σ’ έναν πορτοκαλεώνα κι έναν ιδιοκτήτη του πορτοκαλεώνα έξαλλο γιατί οι τουρίστες ξεχύθηκαν και έκοψαν τα πορτοκάλια του. Η Λίλα μένει στο γραφείο μόνη και πρέπει ν’ απαντήσει σ’ όλες τις γλώσσες σε τηλεφωνήματα διαμαρτυρίας. Ο Δαμασκηνός στο σπίτι περνά από τις ψυχικές σε σωματικές ασκήσεις και ο Στέφανος πέφτει και χτυπάει τη μέση του. Τι άλλο θα μπορούσε να πάει στραβά;

Guest: Θάνος Λέκκας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τρομεροί γονείς – Κυριακή 08 Φεβρουαρίου

Ο Στέφανος συνεχίζει τις συνεδρίες με τον Δαμασκηνό και σ’ αυτές μπλέκονται και τα τρία παιδιά. Η μόνη που αρνείται πεισματικά να πιστέψει στις ψυχικές δυνατότητες του γκουρού είναι η Ναταλία. Μέσα από την συνύπαρξή του με την οικογένεια ο Δαμασκηνός βγάζει τα δικά του τραύματα. Η ψυχανάλυση αρχίζει να γίνεται αντίστροφα.

Όταν εξομολογείται ότι χώρισε με τη γυναίκα του και έχει να δει τον γιο του δυο χρόνια τότε κινητοποιούνται όλοι να ανακαλύψουν πού βρίσκεται γυναίκα και γιος του coach. Τους ανακαλύπτει η Λίλα και η προσπάθεια της οικογένειας είναι πια να τους φέρει μαζί. Να ξαναβρεί ο Δαμασκηνός την οικογένεια και την ψυχική του ηρεμία. Θα τα καταφέρουν;

Guest: Θάνος Λέκκας

Συντελεστές

Σενάριο: Ρένα Ρίγγα, Δημήτρης Παπαγιαννόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κικίδης

Παίζουν: Ευδοκία Ρουμελιώτη, Γιώργος Κριθάρας, Γιούλη Τσαγκαράκη, Κώστας Φιλίππογλου, Τάσος Δέδες, Μαρία Μοσχούρη, Άγγελος Νεράτζης, Κωνσταντίνος Πεσλής και οι μικροί Δημήτρης Μακρόπουλος και Ορέστης Μπάμπαλης.

Παραγωγή: Primavisione

Τραγούδι τίτλων: «Τρομεροί γονείς»

Στίχοι-ερμηνεία: Good Job Nicky

Production: Papatanice – Good Job Nicky

«Τρομεροί γονείς», κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 17:50