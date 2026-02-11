Βασίλης Μηλιώνης: Δυστυχώς, ο Γρηγόρης στο «Porto Leone» αυτοκτονεί

Ο Βασίλης Μηλιώνης είναι ένας από τους ταλαντούχος ηθοποιός της γενιάς του και φέτος τον απολαμβάνουμε τηλεοπτικά τόσο σε ένα δράμα εποχής όσο και σε μία κωμωδία. Ο λόγος για τις σειρές του ALPHA, «Porto Leone» και «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Ο νεαρός καλλιτέχνης την Τετάρτη (11.02.2026) ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αποκάλυψε ότι ο ήρωας που παίζει στο «Porto Leone» θα αυτοκτονήσει στο επόμενο επεισόδιο του σίριαλ. Αρχικά, ο Βασίλης Μηλιώνης αποκάλυψε την ηλικία του, λέγοντας ότι είναι σχεδόν 30 ετών.

«Είμαι σχεδόν 30», είπε χαρακτηριστικά.

«Πιστεύω ότι αυτός ο διαχωρισμός (σ.σ. κωμωδία ή δράμα» στα δικά μου μάτια. δεν ισχύει. Είναι λίγο όλα είναι μέσα σε όλα. Οπότε κάτι δραματικό μπορεί να κρύβει μέσα του πολλά κωμικά στοιχεία, κάτι κωμικό αντίστοιχα – που κάποιος θα μπορούσε να το προσδιορίσει έτσι – να κρύβει πολλά δραματικά στοιχεία. Κι αυτός είναι και ένας τρόπος που προσεγγίζω τη δουλειά σε όλο το εύρος της,», σημείωσε ο γνωστός ηθοποιός.

Αμέσως μετά αναφέρθηκε στον ρόλο του Γρηγόρη που υποδύεται στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone», σημειώνοντας: «Ήταν ατύχημα o θάνατος του Στράτου αλλά στη δική του συνείδηση και στη συνείδηση του κόσμου, είναι σαν δολοφονία. Ο ίδιος ο ήρωας μου νιώθει ότι τον σκότωσε και οι ενοχές του τον κατακλύζουν. Για μένα είναι πολύ σωστό το ότι εξαντλήθηκε το storyline αυτού του χαρακτήρα, τα γεγονότα ήταν πολύ ισχυρά για εκείνον γι’ αυτό δεν μπόρεσε να επανέλθει ποτέ, επομένως ήταν ο μόνος δρόμος γι’ αυτό το παιδί».

«Δυστυχώς ο Γρηγόρης αυτοκτονεί. Τελείωσε. Αυτό ήταν», αποκάλυψε ο νεαρός ηθοποιός για τον ήρωα που υποδύεται.

«Έχω τεράστια αγωνία να δω τι θα γίνει παρακάτω, αλλά νομίζω ότι το φέρετρο δεν το ανοίγουν γιατί έτσι είθισται. Δηλαδή οι αυτόχειρες κανονικά δεν κηδεύονται καν. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι εδώ η περίπτωση», σημείωσε ακόμα ο Βασίλης Μηλιώνης.

«Όταν γίνεται το ξεμπρόστιασμα, πάει να βρει την Αγγελική και τη ρωτάει “μ αγάπησες;”. Αν του έλεγε “ναι”, πιθανά να είχαμε άλλη σειρά. Αλλά αυτό το “ναι” που δεν είπε, ήταν καταλυτικό στο να πάρει αυτή την απόφαση», εξήγησε ακόμα για τον τηλεοπτικό Γρηγόρη.

«Δεν ξέρω αν αγάπησε η Αγγελική τον Γρηγόρη. Νομίζω ότι τον συμπάθησε, τον λυπήθηκε ίσως αλλά για αγάπη δεν ξέρω», είπε ακόμα.

Παράλληλα, ο Βασίλης Μηλιώνης αποκάλυψε και τι τον γοήτευσε στον ρόλο του, αναφέροντας: «Με γοήτευσε η δύναμη του Γρηγόρη και η ευαισθησία του. Θέλει τεράστια δύναμη να έχεις ευαισθησία. Και ειδικά οι καταστάσεις σ ’ένα τέτοιο κοινωνικό πλαίσιο, με τα γεγονότα να τον προλαβαίνουν, δεν του αφήνουν και πολλά περιθώρια για ευαισθησία. Και όλο το φέρει βαρέως και δεν το αντέχει. Η μόνη διέξοδος ήταν ο έρωτας, τον οποίο κι έχασε με τον χειρότερο τρόπο».

Επίσης, ο Βασίλης Μηλιώνης πρωταγωνιστεί και στη νέα οικογενειακή σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ». Έτσι μίλησε και για τον ρόλο του Ηρακλή.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί είναι ένα πολύ ωραίο στοίχημα η μετακίνηση από κάτι τόσο δραματικό/εποχής σε μία feel good σειρά. Για μένα το σημαντικό είναι ότι η κωμωδία και το δράμα εναλλάσσονται με τέτοιο τρόπο στη σειρά, με τον Γιώργο Φειδά που έχει γράψει το σενάριο και με τη σκηνοθετική ματιά του Νίκου Κρητικού. Η κωμωδία δεν προκύπτει από τις ατάκες αλλά από τις σχέσεις, είναι μια κωμωδία καταστάσεων.

Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει κωμωδία χωρίς το δράμα και δεν υπάρχει δράμα χωρίς την κωμωδία. Αυτή λοιπόν η εναλλαγή είναι το πιο σημαντικό γιατί είναι έτσι η ζωή μας. Αυτό είναι το πραγματικό, αυτό είναι το ανθρώπινο», είπε χαρακτηριστικά ο ταλαντούχος ηθοποιός.