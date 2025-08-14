Χριστίνα Παππά για την εγγονή της: Δεν μου αρέσει να λέμε «σπάνια ασθένεια», μπερδεύονται έτσι τα πράγματα

Για το πρόβλημα υγείας που πέρασε η μικρή της εγγονή μίλησε, μεταξύ άλλων, η Χριστίνα Παππά στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο.

«Είσαι ανήμπορος, ειδικά όταν πρόκειται για ένα βρέφος, για το εγγόνι σου», εκμυστηρεύεται η Χριστίνα Παππά στη συνέντευξή της.

Παναγιώτης Βαζαίος: Σε αναστάτωσε αυτό το περιστατικό με τη μικρή; Διάβασα ότι η εγγονή σου πάσχει από κάτι πάρα πολύ σπάνιο…

Χριστίνα Παππά: Να σου πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει να λέμε «σπάνια ασθένεια». Μπερδεύονται έτσι τα πράγματα. Ίσως εγώ να τοποθετήθηκα λάθος ή να μην έγινε σωστά κατανοητό. Δεν ήταν κάτι τραγικό, ήταν βρεφικός διαβήτης, που όντως είναι εξαιρετικά σπάνιος. Τα βρέφη δεν εμφανίζουν σχεδόν ποτέ διαβήτη. Αλλά, δόξα τω Θεώ, ήταν παροδικός. Ξεπεράστηκε, πέρασε.

Π. Β.: Παρ’ όλα αυτά, τέτοιες καταστάσεις φαντάζομαι ότι σε ταράζουν…

Χ. Π.: Εννοείται. Είσαι ανήμπορος, ειδικά όταν πρόκειται για ένα βρέφος, για το εγγόνι σου. Όμως και εκεί, κράτησα την πίστη μου. Είπα «θα περάσει» και πέρασε. Και είμαι ευγνώμων.

«Εκείνες τις μέρες και η Άννα, η μαμά της μικρής, έκανε τάμα στον Άγιο Νεκτάριο. Εγώ στον Άγιο Ταξιάρχη. Είχαμε παραδοθεί στην προσευχή. Και θυμάμαι ένα βράδυ, πέφτω για ύπνο και μου ‘ρχεται να κλάψω. Και λέω: Χριστέ μου, έχεις κάνει τόσα θαύματα στα παιδιά μας… κάνε κι αυτό. Βοήθησέ μας», υπογράμμισε κατόπιν η Χριστίνα Παππά στη νέα συνέντευξή της.