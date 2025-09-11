Χριστίνα Σάλτη: Όταν έφυγε ο πατέρας μου από το σπίτι, κάπως ηρεμήσαμε, το κλίμα ήταν υπέροχο

Για τα παιδικά της χρόνια και για το διαζύγιο των γονιών της μίλησε, μεταξύ άλλων, η γνωστή τραγουδίστρια Χριστίνα Σάλτη στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Γιώργο Πράσινο.

Στην ίδια συνέντευξη, η τραγουδίστρια Χριστίνα Σάλτη εκμυστηρεύεται ότι οι γονείς της χώρισαν όταν ήταν 13 ετών και από τότε δεν είχε επαφές με τον πατέρα της, μέχρι που πέθανε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιώργος Πράσινος: Χριστίνα, πάμε λίγο από την αρχή. Που μεγάλωσες;

Χριστίνα Σάλτη: Γεννήθηκα στην Αθήνα, μεγάλωσα στην Καλλιθέα και είχα χαρούμενα παιδικά χρόνια. Η μητέρα μου, που κατάγεται από το Αγρίνιο, μεγάλωσε σε ένα προσφυγικό χωριό Ποντίων και ο μπαμπάς μου σε ένα άλλο. Έχω μια αδελφή μεγαλύτερη, τη Νατάσα, που πλέον είναι και μαμά. Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν 13 ετών και από τότε δεν είχαμε επαφές με τον μπαμπά μου. Αρκετά χρόνια αργότερα μάθαμε ότι έχει φύγει από τη ζωή.

Γιώργος Πράσινος: Πόσο σε επηρέασε ως παιδί η απουσία του πατέρα σου;

Χριστίνα Σάλτη: Στην ουσία, όταν έφυγε από το σπίτι, κάπως ηρεμήσαμε. Οπότε το κλίμα ήταν υπέροχο. Πήραμε μεγάλη αγάπη από τη μητέρα μας – είναι και μητέρα και πατέρας, έκανε δυο δουλειές για να μη μας λείψει τίποτα. Ήμουν ένα αγχώδες παιδί, πιο κλειστή από ό,τι είμαι σήμερα και πάρα πολύ μελετηρή.

Έχω προλάβει τα παιχνίδια στον δρόμο και είχα πάντα κολλητές φίλες. Σπούδασα Ιταλική ψυχολογία, πάντα με θυμάμαι να κάνω μάθημα ιταλικών, οπότε ήταν η πρώτη μου επιλογή στις Πανελλαδικές. Παράλληλα ξεκίνησα να τραγουδάω.