Χριστόφορος Παπακαλιάτης για τη σειρά «Maestro»: Θα δείτε εκπλήξεις, είμαστε στη φάση του γυρίσματος

Η σειρά «Maestro» θα επιστρέψει μέσα από τη συχνότητα του Mega και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έδειξε απόλυτα ικανοποιημένος από τα πρώτα γυρίσματα του νέου κύκλου. Ο δημιουργός προανήγγειλε εκπλήξεις, χωρίς όμως να αποκαλύψει περισσότερα.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου και δήλωσε πως η καινούρια σεζόν της σειράς «Maestro» θα έχει συνολικά έξι επεισόδια, από τα οποία μέχρι στιγμής έχουν γυριστεί τα τέσσερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ανέφερε: «Εμείς γυρνάμε τον επόμενο κύκλο, έχουμε ακόμα καιρό. Γυρνάμε τώρα τα πρώτα τέσσερα επεισόδια, έχουμε ακόμη άλλα δύο. Θα είναι έξι επεισόδια ο καινούργιος κύκλος. Κάνουμε μια παύση τώρα και θα γυρίσουμε ξανά την άνοιξη.

Θα δείτε εκπλήξεις, αλλά θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Είμαστε στη φάση του γυρίσματος ακόμη. Θα αρχίσει να προβάλλεται από τη νέα σεζόν, από Οκτώβρη. Είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος γιατί έχω αφιερώσει το 99% της ζωής μου τα τελευταία χρόνια στο Maestro. Μετά το Maestro θα δούμε και νέα ταινία».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο ηθοποιός ρωτήθηκε για το reunion του «Παρά Πέντε» και το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει μία τέτοια συνάντηση και ο ίδιος για κάποια από τις δικές του σειρές: «Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει reunion σε δική μου σειρά. Είμαι τόσο μέσα στις υποχρεώσεις του Maestro, δεν το έχω σκεφτεί. Αλλά ανυπομονώ να δω το reunion του Παρά Πέντε», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών Χριστόφορος Παπακαλιάτης και Κλέλια Ανδριολάτου βρέθηκαν στη Βουδαπέστη, για τα γυρίσματα του «Maestro». Οι δύο πρωταγωνιστές του δημοφιλούς σίριαλ ταξίδεψαν στην ουγγρική πρωτεύουσα μαζί με τους συνεργάτες τους και θέλησαν να μοιραστούν κάποια πλάνα με τους θαυμαστές τους.

Σημειώνεται ότι στον 4ο κύκλο του «Maestro» θα δούμε και νέα πρόσωπα, ανάμεσά τους είναι και ο ταλαντούχος ηθοποιός, Γιώργος Χρυσοστόμου.