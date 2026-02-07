Media

Χρήστος Μενιδιάτης: Ο πατέρας μου δε με άφηνε να λέω δικά του τραγούδια

Στιγμές από τη ζωή του με τον διάσημο καλλιτέχνη πατέρα του, θυμήθηκε on air ο τραγουδιστής Χρήστος Μενιδιάτης
Χρήστος Μενιδιάτης

«Ήταν παρότρυνση του πατέρα μου, Μιχάλη Μενιδιάτη. Μου έλεγε ότι αν θέλεις κάτι να κάνεις, φύγε από μένα» περιέγραψε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Μενιδιάτης, στο Action 24…

«Μάλιστα με προέτρεπε, ούτε δικά του τραγούδια να τραγουδάω στις live εμφανίσεις μου» εξήγησε ο Χρήστος Μενιδιάτης, μιλώντας για τον αξέχαστο τραγουδιστή πατέρα του…

«Γυρνώντας τον χρόνο πίσω τώρα, 9 στις 10 περιπτώσεις (ο πατέρας μου) είχε 100% δίκιο και πραγματικά και λέω, να μπορούσες για λίγο να γυρίσεις να σου έλεγα: Και σε αυτό είχες δίκιο;»…

«Νόμιζα ότι τα ήξερα όλα. Λάθος. Αλλά είναι και η μαγεία της νιότης. Η ορμή. Ακόμη κι αυτό χρειάζεται» είπε μεταξύ άλλων στη συνέντευξή του.

