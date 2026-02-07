Χρήστος Μενιδιάτης: Ο πατέρας μου δε με άφηνε να λέω δικά του τραγούδια

«Ήταν παρότρυνση του πατέρα μου, Μιχάλη Μενιδιάτη. Μου έλεγε ότι αν θέλεις κάτι να κάνεις, φύγε από μένα» περιέγραψε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Μενιδιάτης, στο Action 24…

«Μάλιστα με προέτρεπε, ούτε δικά του τραγούδια να τραγουδάω στις live εμφανίσεις μου» εξήγησε ο Χρήστος Μενιδιάτης, μιλώντας για τον αξέχαστο τραγουδιστή πατέρα του…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Γυρνώντας τον χρόνο πίσω τώρα, 9 στις 10 περιπτώσεις (ο πατέρας μου) είχε 100% δίκιο και πραγματικά και λέω, να μπορούσες για λίγο να γυρίσεις να σου έλεγα: Και σε αυτό είχες δίκιο;»…

«Νόμιζα ότι τα ήξερα όλα. Λάθος. Αλλά είναι και η μαγεία της νιότης. Η ορμή. Ακόμη κι αυτό χρειάζεται» είπε μεταξύ άλλων στη συνέντευξή του.