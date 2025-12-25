Χριστούγεννα στο Ertflix με ταινίες, σειρές και πολλές εκπλήξεις

Το ERTFLIX στολίζεται γιορτινά με κατηγορίες με «άρωμα» Χριστουγέννων, με ταινίες, σειρές και εκπλήξεις για τους μεγάλους και τους μικρούς φίλους της πιο δημοφιλούς ελληνικής ψηφιακής πλατφόρμας.

Η αγαπημένη συλλογή από χριστουγεννιάτικες ταινίες επιστρέφει ανανεωμένη με νέες προτάσεις για εορταστικές θεάσεις στο ERTFLIX. Περισσότερες από 30 ταινίες όπου οι χαρακτήρες ξεπερνούν τα προσωπικά τους και επαγγελματικά τους προβλήματα και αφοσιώνονται στο πνεύμα των εορτών, αλλά και πολλές αγαπημένες σειρές.

Παρακολουθήστε μαθήματα ζαχαροπλαστικής με «Το Μυστηριώδες Βιβλίο Συνταγών» (The Recipe Files) ή «Το Πιο Γευστικό Πρωτάθλημα» (Christmas Cupcakes) και μαγειρικής με «Το Μενού των Χριστουγέννων» (Christmas on the Menu) ή το «Έρωτας στη Χιονοθύελλα» (Sappy Holiday), ζήστε ξαφνικούς έρωτες στο «Απρόσμενο Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα» (Time for Him to Come Home for Christmas) ή το «Ταίρι για Ενοικίαση» (Holiday for Hire), και νιώστε το θαύμα των εορτών με τους «Φύλακες Αγγέλους των Χριστουγέννων» (Christmas Jars). Και για διακοπές στην εξοχή μπορείτε να απολαύσετε τα «Χριστουγεννιάτικο Φιλί» (A Kiss for Christmas), «Χριστουγεννιάτικος Έρωτας στο Καταφύγιο» (Let It Snow) και «Ο Αϊ Βασίλης Κινδυνεύει» (A Country Christmas).

Σειρές

«Hart to Hart» (1979) – από 25/12

Το ζεύγος των εκατομμυριούχων Χαρτ ζει μέσα στα λούσα της περιουσίας τους και ενίοτε τελούν χρέη ιδιωτικών ντετέκτιβ για την επίλυση εγκλημάτων, στα οποία πολλές φορές εμπλέκονται κιόλας. Μην χάσετε τα 10 πρώτα επεισόδια της αγαπημένης σειράς, αποκλειστικά στο ERTFLIX.

Σκηνοθεσία: Τομ Μάνκιεβιτς

Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Βάγκνερ, Στέφανι Πάουερς, Λάιονελ Στάντερ

«Οι Άγγελοι του Τσάρλι» (Charlie’s Angels) (1976) – από 25/12

Τρεις γυναίκες πολεμούν το έγκλημα δουλεύοντας για μια υπηρεσία ιδιωτικών ντετέκτιβ στο Λος Άντζελες. Το αφεντικό τους, τον «Τσάρλι», το γνωρίζουν μονάχα ως μια φωνή που τους απευθύνεται μέσω μεγαφώνου. Αυτές τις γιορτές, η σειρά που άφησε εποχή και προσαρμόστηκε μέσα στα χρόνια σε ταινίες και άλλες σειρές, φέρνει τα πρώτα 10 επεισόδια της αποκλειστικά στο ERTFLIX.

Δημιουργοί: Άιβαν Γκοφ, Μπεν Ρόμπερτς

Πρωταγωνιστούν: Κέητ Τζάκσον, Φάρα Φόσετ, Ζάκλιν Σμιθ, Σέριλ Λαντ

«Archie» (2023) – από 25/12

Η βιογραφική ιστορία του Άρτσιμπαλντ Λιτς από τη γέννηση του στο Μπρίστολ της Αγγλίας του 1904, μέχρι να γίνει ο υπερστάρ του Χόλιγουντ, Κάρι Γκραντ. Παρακολουθούμε της πορεία του μέχρι τα αστέρια του σινεμά και ύστερα την απογοήτευσή του από την δόξα και την διεθνή καταξίωση.

Δημιουργός: Τζεφ Πόουπ

Πρωταγωνιστούν: Τζέισον Άιζακς, Κάρα Τόιντον, Χάριετ Γουόλτερ, Τζέισον Γουάτκινς, Κάλαμ Λίντς

«Ο Φόνοι του Νυχτολούλουδου» (Magpie Murders: Moonflower Murders) (2024)

Ο δεύτερος κύκλος της σειράς συνεχίζει την ιστορία της Σούζαν Ράιλαντ, η οποία προσπαθεί να ζήσει μια πιο ήρεμη ζωή στην Κρήτη, μακριά από τον χαοτικό κόσμο των εκδόσεων και από τον συγγραφέα/αίνιγμα Άλαν Κόνγουεϊ. Όμως όταν μια οικογένεια της ζητά να βρει την κόρη τους, που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς, η Σούζαν αναγκάζεται να επιστρέψει στην Αγγλία και να μπει ξανά σε έναν ιστό μυστικών, ψεμάτων και… λογοτεχνικών παγίδων. Παράλληλα με τη σύγχρονη έρευνα, βλέπουμε αποσπάσματα από το φανταστικό μυθιστόρημα του Κόνγουεϊ, όπου ο ντετέκτιβ Άττικους Πυντ «καθρεφτίζει» την αληθινή υπόθεση, δίνοντας κρυφά στοιχεία και παραλληλισμούς.

Σκηνοθεσία: Ρεμπέκα Γκάτγουαρντ

Πρωταγωνιστούν: Λέσλι Μάνβιλ, Τίμοθι Μακ Μάνλαν, Κόνεθ Χιλλ, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Ντάνιελ Μέις, Κλερ Ράσμπρουκ, Μάθιου Μπιρντ, Σαντζίβ Κόχλι, Μαρκ Γκάτις, Ρόζαλι Κρεϊγκ, Πίπα Μπένετ- Γουόρνερ, Άντριαν Ράουλινς

«A Very Royal Scandal: Prince Andrew» (2024) – από 26/12

Για πρώτη φορά στο ERTFLIX, η μίνι σειρά 3 επεισοδίων που αποτελεί μία δραματοποιημένη αναπαράσταση μιας από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της σύγχρονης βασιλικής ιστορίας. Ξεκινά με τα γεγονότα που προηγήθηκαν της συνέντευξης του 2019 — τις σχέσεις του Πρίγκιπα Άντριου με τον καταδικασμένο έφηβο εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά και τις καταγγελίες της Βιρτζίνια Τζιουφρέ, συνεχίζεται με την ίδια τη συνέντευξη, και καταλήγει στις συνέπειες: αγωγές, απώλεια δημόσιου ρόλου, και την αλλαγή της αντιμετώπισής του από την κοινή γνώμη. Με εντυπωσιακές ερμηνείες, σε 3 επεισόδια, η σειρά συνδυάζει δημοσιογραφική έρευνα, βασιλικό δράμα και πραγματική κοινωνική κρίση.

Σκηνοθεσία: Τζούλιαν Τζάρολντ

Πρωταγωνιστούν: Ρουθ Γουίλσον, Μάικλ Σιν, Άλεξ Τζένινγκς, Τζοάννα Σκάνλαν, Έανα Χάρντγουικ, Λίντια Λέοναρντ, Οντόρ Σουΐντον Μπερν, Σοφία Όξενχαμ, Κλερ Ράσμπρουκ



«Φόνοι στη Γένοβα» Α’ και Β’ Κύκλος Petra: Seasons 1 and 2 (2020) – από 25/12

Η Αστυνομική Επιθεωρήτρια Πέτρα Ντελικάτο εργάζεται στο Τμήμα Αρχείων της αστυνομίας της Γένοβας. Μέχρι την ημέρα που, λόγω έλλειψης προσωπικού, της ανατίθεται η πρώτη της επιχειρησιακή υπόθεση. Και βρίσκεται να συνεργάζεται με τον αστυνομικό Αντόνιο Μόντε, έναν παλιομοδίτη, μεσήλικα άνδρα με τετράγωνη λογική. Διαθέσιμος για πρώτη φορά και ο δεύτερος κύκλος.

Σκηνοθεσία: Μαρία Σόλε Τονιάτσι

Πρωταγωνιστούν: Πάολα Κορτελέσι, Αντρέα Πενάτσι

«Francis, the Jesuit» (2015)

Η σειρά 4 επεισοδίων βασίζεται στην επίσημη βιογραφία των δημοσιογράφων Φραντσέσκα Αμπροτζέτι και Σέρχιο Ρουμπίν. Η αφήγηση καλύπτει τα παιδικά και νεανικά χρόνια του Μπεργκόλιο, την αρχική του κλήση προς τη θρησκευτική ζωή, τις προσωπικές του αμφιβολίες και ηθικές αρχές, αλλά και τις δυσκολίες που συνάντησε στην πορεία του, όπως την αντιμετώπιση της διαφθοράς και των κρίσεων στην Εκκλησία. Η σειρά σκιαγραφεί, όχι μόνο τη δημόσια εικόνα του ανθρώπου που έγινε Πάπας, αλλά και τον ιδιώτη άνθρωπο πίσω από τον τίτλο: με την πίστη του, τους φόβους του, τις εσωτερικές συγκρούσεις και το θάρρος που λειτούργησε ως οδηγός του.

Σκηνοθεσία: Ματιάς Γκεϊλμπούρτ

Πρωταγωνιστούν: Γκουστάβο Γιανιέλλο, Σέρχιο Κάλβο, Ραμίρο Μπόγκα, Κέβιν Σίελε, Λουτσιάνο Μπόργκες, Μαρία Λία Μπαγκνόλ, Νέστορ Ζάτσο

«Η Χριστουγεννιάτικη Λίστα» (The Christmas Checklist) (2022)

Η Έμιλι Ρόμπερτσον, παίρνει άδεια από τη δουλειά της και την έντονη ζωή στην πόλη, και επιστρέφει στο Κολοράντο, μετά τον θάνατο της μητέρας της Ρούμπι. Είναι τα πρώτα Χριστούγεννα που η Έμιλι περνάει μόνη της, και τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τρομακτικό καθήκον. Πρέπει να εκπληρώσει την τελευταία επιθυμία της μητέρας της και να ολοκληρώσει μια λίστα δώδεκα χριστουγεννιάτικων καθηκόντων, πριν από τις 25 Δεκεμβρίου. Έτοιμη να αντιμετωπίσει την πρόκληση με στόχο να αποσπάσει την προσοχή της, η Έμιλι γνωρίζει τον Νόα, έναν ανεξάρτητο συγγραφέα, που αποφασίζει να καλύψει την συναρπαστική ιστορία της για την τοπική εφημερίδα. Καθώς η Έμιλι θεραπεύεται συναισθηματικά και επεξεργάζεται τη λίστα της, το άρθρο του Νόα μετατρέπεται σε προσωπικό αγαπημένο. Καθώς περνούν οι ώρες και η παραμονή των Χριστουγέννων φτάνει στο τέλος της, ο χρόνος που περνούν μαζί αποκαλύπτει τελικά, ότι η δωδέκατη και τελευταία επιθυμία στη λίστα της Ρούμπι, ήταν μπροστά τους από την αρχή.

Σκηνοθεσία: Αν Ντι Λίαν

Πρωταγωνιστούν: Σάρα Πάουερ, Τζάροντ Τζόνσον

«15-0 / Fifteen-Love» (2023)

Η μίνι σειρά 6 επεισοδίων ακολουθεί την Τζαστίν Πιρς, μια πρώην νεαρή αθλήτρια–θαύμα, της οποίας η ραγδαία άνοδος στα 17 της οδήγησε την ίδια και τον προπονητή της, Γκλεν Λάπθορν, μέχρι τα ημιτελικά του Roland Garros. Πέντε χρόνια αργότερα, μετά από έναν τραυματισμό που τερμάτισε την καριέρα της, η Τζαστίν ξεκινά θεραπεία και προβαίνει σε μια εκρηκτική καταγγελία εναντίον του Γκλεν, ο οποίος πλέον προπονεί έναν νέο ανερχόμενο αθλητή. Καθώς το παρελθόν επανέρχεται, και οι δύο αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν τα γεγονότα που τους διαμόρφωσαν και τις δυναμικές εξουσίας που κάποτε κρύβονταν πίσω από την κοινή τους επιτυχία.

Σκηνοθεσία: Εύα Ράιλι, Τόμπι Μακ Ντόναλντ

Πρωταγωνιστούν: Έλα Λίλι Χάιλαντ, Έινταν Τέρνερ, Χάρμονι Ρόουζ Μπρέμνερ, Τομ Βάρεϊ, Λορέντζο Ρικέλμι, Μανόν Αζέμ, Τζέσικα Ντάροου, Άννα Τσάνσελορ, Ελίζαμπεθ Μπέριγκτον, Στέφαν Ρόντρι, Αμάρ Τσάντα-Πατέλ, Μαρία Αλμέιδα, Ντέιβιντ Τράουτον

Ταινίες

«Ο Γάμος του Καλύτερού μου Φίλου» (My Best Friend’s Wedding) (1997) – από 28/12

Όταν χώρισε με τον Μάικλ, τον φίλο της στο κολέγιο, η Τζούλιαν τον έκανε τον νέο καλύτερο της φίλο. Και έκαναν μια συμφωνία: αν ήταν ακόμα ελεύθεροι στα 28, θα παντρευόταν ο ένας τον άλλον. Τώρα, τέσσερις μέρες πριν τα 28α γενέθλιά της, ο Μάικλ ανακοινώνει ότι παντρεύεται την πανέμορφη 20χρονη Κίμπερλι. Συνειδητοποιώντας ξαφνικά ότι είναι πραγματικά ερωτευμένη μαζί του, η Τζούλιαν ορκίζεται να σταματήσει τον γάμο με κάθε κόστος. Ωστόσο, όταν ορίζεται παράνυμφος, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο περίπλοκα…

Σκηνοθεσία: Πι Τζέι Χόγκαν

Πρωταγωνιστούν: Τζούλια Ρόμπερτς, Ντέρμοτ Μαλρόνεϊ, Κάμερον Ντίαζ, Ρούπερτ Έβερετ, Φίλιπ Μπόσκο, Σουζαν Σάλιβαν

«Οι Παρτάκηδες» (The Night Before) (2015)

Ο Ίθαν, ο Ίσαακ και ο Κρις είναι φίλοι από την παιδική τους ηλικία, και εδώ και μια δεκαετία. Η ετήσια επανένωσή τους την παραμονή των Χριστουγέννων είναι μια νύχτα ακολασίας και ξεγνοιασιάς. Τώρα που μπαίνουν στην ενηλικίωση, η παράδοση φτάνει στο τέλος της και για να την κάνουν όσο το δυνατόν πιο αξέχαστη, ξεκινούν να βρουν τον χορό Nutcracka – το Άγιο Δισκοπότηρο των χριστουγεννιάτικων πάρτι.

Σκηνοθεσία: Τζόναθαν Λεβίν

Πρωταγωνιστούν: Σεθ Ρόγκεν, Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ, Άντονι Μακί, Λίζι Κάπλαν, Τζέιμς Φράνκο, Ιλάνα Γκλέιζερ, Τζίλιαν Μπελ

«Χριστουγεννιάτικες Εκπλήξεις» (Happiest Season) (2020)

Η πρώτη συνάντηση με την οικογένεια της φίλης σας, μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη. Από το να σχεδιάζεις να της κάνεις πρόταση γάμου στο ετήσιο χριστουγεννιάτικο δείπνο της οικογένειάς της – μέχρι να συνειδητοποιήσεις ότι δεν ξέρουν καν ότι είναι ομοφυλόφιλη – είναι ακόμη πιο δύσκολο. Όταν η ‘Αμπι μαθαίνει ότι η Χάρπερ έχει κρατήσει τη σχέση τους μυστική από την οικογένειά της, αρχίζει να αμφισβητεί τη σύντροφο που νόμιζε ότι γνώριζε.

Σκηνοθεσία: Κλέα ΝτυΒάλ

Πρωταγωνιστούν: Κρίστεν Στιούαρτ, Μακένζι Ντέιβις, Άλισον Μπρι, Όμπρεϊ Πλάζα, Νταν Λέβι, Μέρι Χόλαντ, Βίκτορ Γκάρμπερ , Μέρι Στίνμπεργκεν

«Το Δέντρο των Ευχών» (The Angel Tree) (2020)

Η Ρεμπέκα ΜακΜπράιντ, μια συγγραφέας, αναζητά την ταυτότητα του ατόμου, που βοηθά στην εκπλήρωση των ευχών, ενός Αγγελικού δέντρου στη γενέτειρα της, στην οποία έχει επιστρέψει απρόθυμα. Στην πορεία επανασυνδέεται με τον παιδικό της φίλο και αρχίζει να αλλάζει οπτική στα πράγματα.

Σκηνοθεσία: Τζέσικα Χαρμόν

Πρωταγωνιστούν: Τζιλ Βάγκνερ, Λούκας Μπράιαντ, Κάσιντι Νάγκεντ, Άναμπελ Κέρσο, Όσκαρ Φάρελ, Κάντους Τσέρτσιλ

«Χριστούγεννα Κάτω απ΄ τα Αστέρια» (It’s Christmas, Eve) (2018)

Μια σχολική επιθεωρήτρια βρίσκεται σε δύσκολη θέση, όταν της ανατίθεται να κλείσει ένα αποτυχημένο μουσικό πρόγραμμα, στο σχολείο της γενέτειράς της. Η μουσική όμως, είναι πάντα στην καρδιά της Ιβ, αφού ο μακαρίτης πατέρας της ήταν μουσικός της τζαζ, που της έμαθε να παίζει μουσική και να τραγουδάει. Όταν μάλιστα γνωρίζει τον Λίαμ, διαζευγμένο μπαμπά της Άμπι και επικεφαλή του τμήματος, το δίλλημα της μεγαλώνει.

Σκηνοθεσία: Τίμπορ Τάκατς

Πρωταγωνιστούν: Λι Αν Ράιμς, Τάιλερ Χάινς, Γκουίνιθ Γουόλς, Λόρι Μέρντοχ, Ίντεν Σάμερ Γκίλμορ, Λάρα Τζιλκράιστ

«Οι Άθλιοι» (Les Miserables) (2019)

Ο ταξίαρχος Στέφαν Ρουίζ αναλαμβάνει να συνεργαστεί με τους βετεράνους αστυνομικούς Κρις και Γκουάντα στο Μονφερμέιγ, προσπαθώντας να χτίσει εύθραυστες γέφυρες με τους ηγέτες της κοινότητας και να συγκρατήσει την ένταση ανάμεσα στην ομάδα του και τους κατοίκους. Όταν μια φαινομενικά απλή σύλληψη εκτροχιάζεται, οι τρεις τους καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους, ενώ η γειτονιά βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη βίαιη έκρηξη.

Σκηνοθεσία: Λαντζ Λι

Πρωταγωνιστούν: Νταμιέν Μπονάρ, Αλέξις Μανέντι, Ντζιμπρίλ Ζονγκά

«Υποσχόμενη Νέα Γυναίκα» (Promising Young Woman) (2020)

Όλοι πιστεύουν ότι η Κέισι είναι μια υποσχόμενη νέα γυναίκα, μέχρι που ένα μυστηριώδες γεγονός ανατρέπει τη ζωή και τις προοπτικές της. Κανείς όμως δεν γνωρίζει την αλήθεια: η Κέισι είναι εξαιρετικά ευφυής, γοητευτικά πονηρή και κάθε βράδυ ζει μια μυστική ζωή που δεν ταιριάζει στην ήρεμη εικόνα της ημέρας. Όταν μια απρόσμενη συνάντηση τής ανοίγει δρόμο για να αντιμετωπίσει όσα τη σημάδεψαν, η Κέισι βλέπει την ευκαιρία να αναμετρηθεί με το παρελθόν και να πάρει πίσω τον έλεγχο.

Σκηνοθεσία: Έμεραλντ Φένερ

Πρωταγωνιστούν: Κάρεϊ Μάλιγκαν, Μπο Μπάρναμ, Κρις Λόουελ, Άνταμ Μπρόντι, Άλισον Μπρι,Τζένιφερ Κούλιτζ, Άλφρεντ Μολίνα, Λάβερν Κοξ

«Στα Άκρα» «On the Fringe» (2022)

Μια αντίστροφη μέτρηση για τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες που προσπαθούν να μην καταρρεύσουν και να περάσουν 24 ζωτικές ώρες που θα αλλάξουν τη ζωή τους. Ποια είναι η επίδραση του οικονομικού στρες στις προσωπικές σχέσεις και πώς η φιλία και η αλληλεγγύη μπορούν να μας βοηθήσουν στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής; Ένας συναρπαστικός αγώνας ενάντια στο χρόνο, στο περιθώριο μιας μεγάλης πόλης. Μια ταινία για την οικογένεια, την αγάπη και την αλληλεγγύη.

Σκηνοθεσία: Χουάν Ντιέγκο Μπότο

Πρωταγωνιστούν: Πενέλοπε Κρουζ, Λουίς Τοσάρ, Κρίστιαν Τσέκα, Άιξα Βιγιαγράν, Μαρία Ιζαμπέλ Ντίας, Αντέλφα Κάλβο

«Το Μυστικό: Τόλμησε να Ονειρευτείς» (The Secret: Dare to Dream) (2020)

Η Μιράντα Γουέλς, μια νεαρή χήρα, προσπαθεί να μεγαλώσει μόνη της τα τρία παιδιά της, όταν μια ισχυρή καταιγίδα ανατρέπει τη ζωή της. Μαζί με την καταστροφή, φέρνει και τον μυστηριώδη Μπρέι Τζόνσον, έναν άντρα που φαίνεται να έχει όλες τις απαντήσεις. Η παρουσία του ζωντανεύει το πνεύμα της οικογένειας, αλλά κρύβει ένα μυστικό που μπορεί να αλλάξει τη ζωή τους για πάντα.

Σκηνοθεσία: Άντι Τέναντ

Πρωταγωνιστούν: Κέιτι Χολμς, Τζος Λούκας, Σίλια Γουέστον, Τζέρι Ο’Κόνελ, Σάρα Χοφμέιστερ, Χλόη Λι, Αίνταν Πιρς Μπρίναν

Χριστούγεννα για παιδιά

Και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους, το ERTFLIX στολίζεται με τα εορταστικά επεισόδια των αγαπημένων του παιδικών σειρών, όπως τα «Αριθμοκυβάκια» (Numberblocks) και τα «Χρωματοκυβάκια» (Colourblocks), η «Άννα Αφάνα» (Anna Filoute), οι «Έντμοντ και Λούσι» (Edmond and Lucy) και η «Χάρτινη Πόλη» (Pop Paper City), ενώ μπορούν να απολαύσουν τις μικρού μήκους ταινίες «Σολ» (Sol), «Γέτι, το αποτρόπαιο χιονομωρό» (The Abominable Snowbaby), «Ο Χιονάνθρωπος» (The Snowman) και «Ο Χιονάνθρωπος και ο Σκύλος» (The Snowman and the Snowdog), αλλά και τις μεγάλου μήκους Χριστουγεννιάτικες ταινίες «Ο Καρυοθραύστης και η Μαγική Φλογέρα» (The Nutcracker and the Magic Flute), «Τα Χριστούγεννα του Τέντι» (Teddy’s Christmas) και «Οι Σκανταλιάρηδες» (The Elfkins). Εκτός Χριστουγεννιάτικου κλίματος, μπορείτε να παρακολουθήσετε και τις ταινίες «Ράτσετ και Κλανκ» (Ratchet and Clank), «Ελκάνο και Μαγγελάνος: Ο Πρώτος Περίπλους της Γης» (Elcano y Magallanes. La Primera Vuelta al Mundo), «Ο Βίκινγκ και το Μαγικό Σπαθί» (Vic the Viking and the Magic Sword), «Μπάντι, ο Ροκ Σταρ» (Rock Dog) και «Το Άλλο με τον Τοτό, το Ξέρεις;» (Les Blagues de Toto).

Παιδικές ταινίες

«Ξενοδοχείο για Τέρατα 3: Ώρα για Διακοπές» (Hotel Transylvania 3: Summer Vacation) (2018) – από 26/12

Η αγαπημένη τερατοπαρέα ετοιμάζεται για διακοπές! Ο Δράκουλας, εξαντλημένος από τη διαχείριση του ξενοδοχείου, επιβιβάζεται στο Κρουαζιερόπλοιο των Τεράτων μαζί με την κόρη του, Μάβις, και όλους τους φίλους τους. Η χαλάρωση όμως παίρνει απρόβλεπτη τροπή όταν ο Δράκουλας ερωτεύεται τη γοητευτική καπετάνισσα Έρικα, η οποία όμως έχει σκοτεινά σχέδια, καθώς είναι απόγονος ενός θρυλικού κυνηγού τεράτων!

«Spider-Man: Into the Spider-Verse/Spider-Man: Μέσα στο αραχνο-σύμπαν» (2018) – από 1/1

Ο Μάιλς Μοράλες, ένας έξυπνος και ανήσυχος έφηβος αφροαμερικανικής καταγωγής στη Νέα Υόρκη, δαγκώνεται από μια μεταλλαγμένη αράχνη και αποκτά υπερδυνάμεις παρόμοιες με αυτές του Spider-Man. Καθώς προσπαθεί να συνηθίσει το νέο του σχολείο στο Μανχάταν, ανακαλύπτει ότι δεν είναι ο μόνος με τέτοιες δυνάμεις. Ενώνεται με πέντε άλλους Ανθρώπους-Αράχνες από διαφορετικές διαστάσεις για να αντιμετωπίσουν μια απειλή που μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο.

«Πίτερ Ράμπιτ» Peter Rabbit (2018)

Ο παράτολμος ήρωας, τα βάζει με τον νέο ιδιοκτήτη της αγροικίας που μισεί τα κουνέλια, αγαπάει όμως τη φιλόζωη γειτόνισσα του. Δύο κόσμοι θα συγκρουστούν σε μια ανελέητη μάχη με πολύ γέλιο και ανεξάντλητα τεχνάσματα, με φόντο την αγγλική ύπαιθρο.

«Τα Χριστούγεννα του Τέντι» (Teddy’s Christmas) (2022)

Όταν η Μαριάν επισκέπτεται τη χριστουγεννιάτικη αγορά, ανακαλύπτει ένα απίστευτο μυστικό: ένα αρκουδάκι, τον Τέντι, που μοιάζει… αληθινό!

«Μπάντι, ο Ροκ Σταρ» (Rock Dog) (2017)

Aπό τα αλώνια στα σαλόνια ή καλύτερα από τα βοσκοτόπια στις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές του κόσμου. Αυτή είναι η ιστορία του Μπάντι, ενός τσοπανόσκυλου, που φυλάει πρόβατα στα υψίπεδα του Θιβέτ, αλλά η καρδιά του φλέγεται από καλλιτεχνικές αναζητήσεις. Ένα ραδιόφωνο που πέφτει από τον ουρανό στα χέρια του, είναι το θεόσταλτο σημάδι ότι πρέπει να φύγει και να ακολουθήσει τα… μουσικά του όνειρα στην πόλη.

«Ο Καρυοθραύστης και η Μαγική Φλογέρα» (The Nutcracker and the Magic Flute) (2022)

Την παραμονή των Χριστουγέννων, η Μαρί εύχεται να γίνει ξανά παιδί και να ζήσει σε έναν ομορφότερο κόσμο. Η ευχή της πραγματοποιείται… υπερβολικά, καθώς συρρικνώνεται στο μέγεθος κούκλας και τα παιχνίδια της ζωντανεύουν! Ο Καρυοθραύστης είναι στην πραγματικότητα ο πρίγκιπας Τζορτζ, μεταμορφωμένος από τη σκοτεινή βασίλισσα των αρουραίων. Μαζί ταξιδεύουν στη μαγική χώρα των λουλουδιών για να σταματήσουν τους ανθρώπους των αρουραίων και να φέρουν πίσω τη μαγεία.

«Ο Γιος του Άι-Βασίλη» (Arthur Christmas) (2011)

Με τα Χριστούγεννα να πλησιάζουν ολοταχώς, η high-tech οικογενειακή επιχείρηση, η οποία βρίσκεται σε μια κρυφή τοποθεσία κάπου στον Βόρειο Πόλο, έχει πάρει φωτιά, με τους πάντες να δουλεύουν πυρετωδώς, προκειμένου να ετοιμάσουν εγκαίρως τα δώρα που θα μοιραστούν στα παιδιά όλου του κόσμου. Ωστόσο, μια αναπάντεχη εξέλιξη θα φέρει τον καλοσυνάτο, πλην όμως αδέξιο Άρθουρ αντιμέτωπο με τη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του: να φέρει εις πέρας την κρίσιμη αποστολή του μοιράσματος των δώρων, προτού ξημερώσουν τα φετινά Χριστούγεννα…