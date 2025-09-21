Ζωή Ασουμανάκη: Θα ήθελα να δω τον εαυτό μου ως κεντρική παρουσιάστρια σε κάποια ψυχαγωγική εκπομπή

Για την επιθυμία να γίνει προσεχώς κεντρική παρουσιάστρια, με δική της ψυχαγωγική εκπομπή, καθώς και για την πρώην “αντίπαλο” της στο Big Brother, την Διονυσία Κουκίου μίλησε η Ζωή Ασουμανάκη στην κάμερα της εκπομπής Weekend Live και τη δημοσιογράφο Μυρσίνη Κοντού, το μεσημέρι της Κυριακής, στον ΣΚΑΪ.

“Η αλήθεια είναι πως θα ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ με το τραγούδι, το είχα δείξει και αυτό άλλωστε μέσα στο Big Brother. Μου έκαναν πρόταση για να είμαι σε κάποιο σχήμα, ένας τραγουδιστής γνωστός, αντιλαμβάνομαι όμως ότι προτού πάω να κάνω μια τέτοια αρχή χρειάζομαι αρκετή δουλειά” δήλωσε, αρχικά, η πρώην παίκτρια του Big Brother.

“Για να ασχοληθώ με την παρουσίαση ξεκίνησα να σπουδάζω δημοσιογραφία. Διότι ήθελα με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο να μπω σ’ αυτόν τον χώρο, βήμα βήμα βέβαια, σταδιακά. Θα ήθελα να δω τον εαυτό μου ως μία κεντρική παρουσιάστρια σε κάποια ψυχαγωγική εκπομπή, κατά βάση. Θέλω να έχει λίγο σου σου, έτσι σόουμπιζ και τέτοια πράγματα, θα μου άρεσε. Και άλλα θέμα, ακόμα και πιο κοινωνικο – πολιτικά, θεωρώ πως θα μπορούσα να τα σχολιάσω όλα”.

“Δεν θα τρελαινόμουν να κάνω εκπομπή με την Διονυσία Κουκίου, αλλά δεν το απορρίπτω κιόλας. Θεωρώ ότι είναι μία έντονη προσωπικότητα. Θέλω γενικά στη δουλειά μου να περνάω καλά οπότε θα ήθελα να έχω δίπλα μου άτομα με τα οποία θα επικρατούσε ένα όμορφο κλίμα και δεν θεωρώ ότι με την Διονυσία θα συνέβαινε κάτι τέτοιο οπότε… όχι” συμπλήρωσε, ακόμα, η Ζωή Ασουμανάκη στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις στον ΣΚΑΪ.