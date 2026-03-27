Ζόζεφιν: Επιβεβαίωσε για πρώτη φορά την επανασύνδεση με τον Νίνο – «Ερωτευτείτε γιατί χανόμαστε»

Είναι επίσημο! Μετά τις πρόσφατες αναρτήσεις στα social media της με υπονοούνε για τη σχέση της με τον Νίνο, η Ζόζεφιν μίλησε στον Alpha και επιβεβαίωσε ότι είναι ξανά μαζί δηλώνοντας ερωτευμένη και πως είναι ανοιχτή στις δεύτερες ευκαιρίες.

Η Ζόζεφιν μίλησε για την κυκλοφορία του νέου τους κομματιού με τον Νίνο με τίτλο «Τι κάνεις;», αλλά και για τη σχέση τους.

Από τη μεριά της η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως είναι ερωτευμένη με τον σύντροφό της, με τον οποίο είναι και πάλι μαζί και πρόσθεσε ότι όταν υπάρχει λόγος, είναι υπέρ των δεύτερων ευκαιριών: «Είμαι ερωτευμένη. Υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Εγώ λέω ερωτευτείτε γιατί χανόμαστε. Πιστεύω στις δεύτερες ευκαιρίες και αν είναι καθαρός ο ουρανός και δεν έχει προχωρήσει κανένας στη ζωή του, μάλλον θα δεις μια επανασύνδεση».

Σε άλλο σημείο, η τραγουδίστρια σχολίασε ότι το νέο τους κομμάτι είναι σε στίχους και μουσική του Νίνο, συμπληρώνοντας ότι πρόκειται για ένα τραγούδι που τη συγκινεί: «Το καινούριο μας τραγούδι με τον Νίνο είναι η αλήθεια μας. Όταν το άκουσα, συγκινήθηκα. Έγραψε μουσική και στίχο ο Νίνο. Είναι ένα τραγούδι σταθμός για εμένα, ένα αληθινό τραγούδι που το κάνει ξεχωριστό ότι το έγραψε αυτός ο άνθρωπος».

Το ζευγάρι αποφάσισε να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση του μετά τον χωρισμό του. Πρόσφατα, η είδηση για την κυκλοφορία κοινού τραγουδιού προκάλεσε φήμες περί επανασύνδεσης. Ανάμεσα στα βίντεο που δημοσίευσαν οι δύο στα social media για την προώθηση του «Τι κάνεις;», η Ζόζεφιν ανέβασε ένα βίντεο από το αεροδρόμιο της Ρόδου, το νησί από όπου κατάγεται ο Νίνο, και σε αυτό έγραψε χαρακτηριστικά: «Λένε πως κάνεις τρέλες για έναν έρωτα… Εγώ πήρα το πρώτο αεροπλάνο και πήγα στο νησί του και όπου βγει. Η φωνή του δεν ξεχνιέται τελικά…».