Η συνολική στρατηγική και οι δράσεις της Coca-Cola Τρία Έψιλον για μία κλιματικά ουδέτερη εφοδιαστική αλυσίδα μέχρι το 2040, και η επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό για την ενίσχυση της ανθεκτικότητά της, την ανέδειξε ως «Supply Chain Provider of the Year» στα φετινά Supply Chain Awards και ως «Brand of the Year» στα Packaging Awards αντίστοιχα.

Συνολικά και στις δύο διοργανώσεις η εταιρεία απέσπασε 8 βραβεία- 5 χρυσά, 2 ασημένια και 1 χάλκινο- για την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών που συμβάλλουν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, τη μείωση χρήσης πλαστικού, αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος Χαντουμάκος, Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα & Κύπρο δήλωσε: «Η διπλή αυτή διάκριση μας τιμά ιδιαίτερα καθώς επιβραβεύει την προσήλωσή μας σε μία αειφόρο και μακροπρόθεσμα ανθεκτική εφοδιαστική αλυσίδα. Θα συνεχίσουμε να επενδύσουμε σταθερά σε καινοτόμες τεχνολογίες και συνέργειες που θα μειώσουν ακόμα περισσότερο το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και θα μας φέρουν πιο κοντά στον στόχο μας για μία κλιματικά ουδέτερη εφοδιαστική αλυσίδα. Η ψηφιοποίηση και η ενίσχυση της τεχνογνωσίας των ανθρώπων μας αποτελούν αναπόσπαστό μέρος της στρατηγικής μας για την επίτευξή των στόχων βιωσιμότητας, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας και των καταναλωτών μας».

Coca-Cola Τρία Έψιλον: Οι κατηγορίες βραβείων

Συγκεκριμένα, στα Supply Chain Awards που έχουν στόχο την ανάδειξη της αριστείας και της καινοτομίας στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, η Coca-Cola Τρία Έψιλον απέσπασε τα εξής 4 βραβεία:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Παραγωγή – Εμπορία λοιπών FMCG καταναλωτικών προϊόντων»

-Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Green Logistics & ΕΚΕ»

-Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία «Αριστεία στο Customer Service & Support» και

-Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία «Ψηφιοποίηση στην εφοδιαστική́ αλυσίδα»

Η εταιρεία απέσπασε αντίστοιχα 4 διακρίσεις και στα Packaging Awards, για τις νέες πολυσυσκευασίες αλουμινίου που χάρη στη πρωτοποριακή συσκευασία KeelClip™, καταργούν την πλαστική μεμβράνη και μειώνουν τη χρήση του πλαστικού κατά 540 τόνους ετησίως.

Πιο συγκεκριμένα έλαβε χρυσό βραβείο στις κατηγορίες:

-«Successful Branding», για καινοτομία στην κατηγορία του αναψυκτικού χάρη στη νέα πολυσυσκευασία Keel Clip™

-«Drinks & Beverages», γιατί είναι η πρώτη εταιρεία στον κλάδο που επενδύει στην καινοτόμο συσκευασία Keel Clip™

-«Innovation in Paper Packaging», καθώς η νέα συσκευασία περιέχει χαρτόνι με πιστοποίηση FSC, προέρχεται δηλαδή από δάση με υπεύθυνη διαχείριση και είναι 100% ανακυκλώσιμη, ελαφριά και πρακτική

-Αργυρό βραβείο στην κατηγορία «Sustainability», με τη νέα συσκευασία να μειώνει συνολικά τη χρήση υλικών συσκευασίας.

Οι νέες συσκευασίες παράγονται στην Ελλάδα, στο Σχηματάρι Mega Plant της Coca-Cola Τρία Έψιλον, μετά την επένδυση ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ στην παραγωγική μονάδα, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση για «Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα».