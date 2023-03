Ο διευθύνων σύμβουλος (CEO) της Silicon Valley Bank (SVB), Greg Becker πούλησε 3,6 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές δύο εβδομάδες (!) προτού καταρρεύσει η αμερικανική τράπεζα.

Ο ισχυρός άνδρας της Silicon Valley Bank, ο Greg Becker, φέρεται ότι χρησιμοποίησε προκαθορισμένο σχέδιο διαπραγμάτευσης μετοχών για να πουλήσει «χαρτιά» ονομαστικής αξίας 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων, ώρες πριν την κατάρρευση της καλιφορνέζικης τράπεζας.

Σύμφωνα με το Bloomberg.com, ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Silicon Valley Bank (SVB), Greg Becker, πούλησε μετοχές της εταιρείας του αξίας 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων βάσει σχεδίου διαπραγμάτευσης λιγότερο από δύο εβδομάδες προτού το αμερικανικό πιστωτικό ίδρυμα ανακοινώσει τεράστιες οικονομικές ζημίες που το οδήγησαν και στην κατάρρευση.

Η πώληση 12.451 μετοχών στις 27 Φεβρουαρίου ήταν η πρώτη φορά σε περισσότερο από ένα χρόνο που ο Becker πούλησε μετοχές της μητρικής εταιρείας SVB Financial Group, σύμφωνα με τις αμερικανικές ρυθμιστικές καταθέσεις.

Κατέθεσε το σχέδιο που του επέτρεπε να πουλήσει τις μετοχές στις 26 Ιανουαρίου.

Την Παρασκευή, 10 Μαρτίου, η Silicon Valley Bank ανακοίνωσε ότι απέτυχε να συγκεντρώσει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαιο, προκειμένου να καλύψει τις ζημίες. Η ανακοίνωση, ωστόσο, οδήγησε τις μετοχές της τράπεζας σε πτώση, με τον Becker να προτρέπει τους πελάτες να παραμείνουν ήρεμοι…

Almost two months before the shock demise of Silicon Valley Bank, CEO Greg Becker appeared on Bloomberg TV to tout the lender's “great” performance in 2022 https://t.co/xpgA7HtbU0