Άγγιξε τα 60 ευρώ το φυσικό αέριο, πάνω από τα 80 δολάρια το πετρέλαιο – Οι κραδασμοί στην Ελλάδα από το ενεργειακό σοκ

Αισθητές και στην Ελλάδα είναι οι αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με ενδεικτικό το άλμα στην χονδρεμπορική αγορά ρεύματος ενώ έντονες ανησυχίες πυροδοτεί και το άλμα στην τιμή του φυσικού αερίου, με τα συμβόλαια Απριλίου στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ να αγγίζουν και τα 60 ευρώ νωρίτερα σήμερα (3.3.2026).

Ειδικότερα, η τιμή του φυσικού αερίου στο ολλανδικό χρηματιστήριο παραγώγων για τα συμβόλαια παράδοσης Απριλίου έφτασε τα 59,015 ευρώ η μαγαβατώρα νωρίτερα και διαπραγματεύεται πάνω από τα 54 με ημερήσια αύξηση περίπου 22,5% ενώ προηγήθηκε άνοδος και χθες στον απόηχο των εξελίξεων στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αυτή η εξέλιξη προφανώς επηρεάζει τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο π.χ. για θέρμανση, καθώς αναμένεται να δουν υψηλότερες χρεώσεις στους λογαριασμούς τους, ενώ η αύξηση επηρεάζει ευρύτερα το κόστος των μεταφορών, σε συνδυασμό και με την αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι.

Σημειώνεται ότι το φυσικό αέριο αποτελεί κρίσιμο ενεργειακό μέσο για την παραγωγή ρεύματος στο ελληνικό σύστημα και η άνοδος των ευρωπαϊκών τιμών του μεταφέρεται στη χονδρική τιμή ρεύματος.

Εξάλλου, τα στοιχεία της ΡΑΑΕ δείχνουν ότι η μέση τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας έχει ήδη σκαρφαλώσει στα 105,79 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με άλμα 130% σε δύο ημέρες, ως αντίδραση στην κλιμακούμενη κρίση στο Ιράν.

Η διαταραχή στην διακίνηση πετρελαίου και LNG από τα Στενά του Ορμούζ, η διακοπή παραγωγής μεγάλων εταιρειών μετά από επιθέσεις του Ιράν σε ενεργειακές υποδομές και η κλιμακούμενη κρίση στην ευρύτερη περιοχή έχουν οδηγήσει σε αύξηση του κινδύνου περιορισμού της παγκόσμιας προσφοράς. Ως αποτέλεσμα, μεταφέρεται ο κίνδυνος στην αγορά όπου δημιουργούνται ανοδικές πιέσεις για τις τιμές.

Οι αυξημένες τιμές ενέργειας απαιτούν από την κυβέρνηση εγρήγορση καθώς ασκούν πληθωριστικές πιέσεις επηρεάζοντας το κόστος διαβίωσης των νοικοκυριών και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων ενώ έχουν αποτύπωμα στην οικονομία.

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ και η διακοπή παραγωγής LNG στο Κατάρ έχουν προκαλέσει ακραία μεταβλητότητα στις αγορές, με τις τιμές στην Ευρώπη να καταγράφουν ιστορικά υψηλά, γεγονός που δοκιμάζει τις αντοχές τόσο της Ευρώπης, όπου τα αποθέματα φυσικού αερίου σήμερα διαμορφώνονται σε 29,98%, όσο και την ελληνική οικονομία.