Το Χρηματιστήριο Αθηνών στο άρμα της Euronext ανοίγει παράθυρο ευκαιρίας για προσέλκυση θεσμικών κεφαλαίων

Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), προσδεμένο πλέον στο άρμα της Euronext, παίρνει την ευκαιρία για προσέλκυση θεσμικών κεφαλαίων, τη στιγμή που όλοι οι μεγάλοι διεθνείς πάροχοι δεικτών (S&P Dow Jones, FTSE Russell , MSCI και STOXX) αναγνωρίζουν την Ελλάδα ως Ανεπτυγμένη Αγορά, μετά από 13 χρόνια.

Το ΧΑ ήταν το μόνο χρηματιστήριο της Ευρωζώνης που ήταν υποβαθμισμένο από το 2013 στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών, ενώ πλέον μέσω της Euronext ανεβαίνει επίπεδο και η αναγνώριση της Ελλάδας από τους διεθνείς παρόχους δεικτών, σηματοδοτεί την επαναφορά της στον πυρήνα των ώριμων αγορών, τόσο στο επίπεδο των κρατικών ομολόγων όσο και της κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Αθηνών η μετάβαση από τις αναδυόμενες αγορές σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς θα έχει τα εξής οφέλη:

Πρόσβαση σε Παγκόσμιο Κεφάλαιο: Απελευθερώνει τρισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση κεφάλαια από παγκόσμια ταμεία που έχουν εντολή να επενδύουν αποκλειστικά σε Ανεπτυγμένες Αγορές.

Επέκταση της Βάσης Επενδυτών: Διευρύνει το μείγμα μετόχων προσελκύοντας υψηλής ποιότητας, μακροπρόθεσμους θεσμικούς «ισχυρούς παίκτες».

Επιβεβαίωση Δομικών Μεταρρυθμίσεων: Λειτουργεί ως οριστική «έγκριση» για τον δεκαετή εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και αγοράς.

Αύξηση Παθητικών Ροών: Ενεργοποιεί υποχρεωτικές αγορές από τεράστια ETFs που ακολουθούν δείκτες FTSE , MSCI και S&P των Ανεπτυγμένων Αγορών.

Αυξημένη Εταιρική Ορατότητα: Ενισχύει την παγκόσμια κάλυψη από αναλυτές και φέρνει τις εισηγμένες ελληνικές εταιρείες στο ραντάρ διεθνών διαχειριστών χαρτοφυλακίων. Παρόλο που η τεχνική αναπροσαρμογή θα πραγματοποιηθεί το 2026, η αγορά έχει ήδη εισέλθει σε μια φάση ‘προ-ενσωμάτωσης’, η οποία χαρακτηρίζεται από θεσμική αναθεώρηση της αξίας των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων.

Βελτιωμένη Ποιότητα Ροής: Μετατοπίζει τη δραστηριότητα της αγοράς από κερδοσκοπικό, υψηλής μεταβλητότητας trading προς σταθερή, θεσμική τοποθέτηση.

Συντονισμός με το Investment Grade: Εδραίωση της διπλής θέσης της Ελλάδας ως ανεπτυγμένης δικαιοδοσίας τόσο για την κρατική ομολογιακή αγορά όσο και για τις αγορές μετοχών.

Υψηλότερα Πρότυπα Διαφάνειας: Επιβάλλει βελτιωμένα πρωτόκολλα ESG και διαφάνειας, ευθυγραμμίζοντας τις εταιρείες του ΧΑ με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές.

Τα οφέλη της ένταξης του ΧΑ στη Euronext

Η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς συνδυάζεται με την ένταξη του ΧΑ στη Euronext, γεγονός που δίνει νέα δυναμική στη ρευστότητα και στην προσέλκυση κεφαλαίων. Η ενσωμάτωση στο οικοσύστημα Euronext, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2027, θα συνδέσει την Αθήνα με ένα ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο ρευστότητας, βελτιώνοντας τη διαμόρφωση τιμών, τα spreads και την ποιότητα εκτέλεσης.

Παράγοντες της αγοράς υπογραμμίζουν ότι η συμμετοχή του ΧΑ στον όμιλο Euronext επιβεβαιώνει τη θέση της Ελλάδας στον κεντρικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ένα ενιαίο οικονομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η Euronext, μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές αγορές με συναλλαγές περίπου 12 δισ. ευρώ ημερησίως, διαθέτει συνολική κεφαλαιοποίηση περίπου 6,5 τρισ. ευρώ και φιλοξενεί περισσότερες από 1.800 εισηγμένες εταιρείες. Μέσω της τεχνολογικής πλατφόρμας Optiq, το ΧΑ θα αποκτήσει πρόσβαση σε ένα ενιαίο βιβλίο εντολών και μια δεξαμενή ρευστότητας πανευρωπαϊκής εμβέλειας.

Η ευκαιρία των ελληνικών επιχειρήσεων

Η ένταξη του ΧΑ στο δίκτυο της Euronext θα επιτρέψει στις ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, να αποκτήσουν μεγαλύτερη προβολή και πρόσβαση σε επενδυτές σε όλη την Ευρώπη. Αυτό αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητά τους, αλλά και να ενθαρρύνει εταιρείες από τον κλάδο της ναυτιλίας να επιστρέψουν.

Η συγκυρία είναι ευνοϊκή, καθώς η Ευρώπη προσελκύει αυξανόμενες ροές κεφαλαίων από τις ΗΠΑ, την Ασία και τη Μέση Ανατολή. Η διαφοροποίηση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων υπέρ της Ευρώπης δημιουργεί πρόσθετες ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις που εντάσσονται σε μια αγορά με βάθος και διεθνή απήχηση.