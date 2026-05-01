Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq

Ο S&P 500 και ο Nasdaq κατέγραψαν άνοδο σε νέα ιστορικά υψηλά κλεισίματος την Παρασκευή (1.5.2026) στη Wall Street, έχοντας ενισχυθεί με ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones στη Wall Street υποχώρησε κατά 0,31% στις 49.499,27 μονάδες, εν μέσω του κλίματος συνεχιζόμενης αβεβαιότητας για τις τιμές του πετρελαίου, που σήμερα σημείωσαν κάποια υποχώρηση, μετά από πληροφορίες ότι το Ιράν έστειλε απάντησή στις τελευταίες τροποποιήσεις των ΗΠΑ, σε ένα σχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, ενισχύθηκε κατά 0,29% στις 7.230,12 μονάδες και ο Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, κατέγραψε κέρδη 0,89% στις 25.114,443 μονάδες.

Και οι δύο δείκτες κατέγραψαν έκτη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο, τη μεγαλύτερη αλληλουχία εβδομαδιαίων κερδών από τον Οκτώβριο του 2024.

Σημειώνεται ότι λίγες ώρες πριν το κλείσιμο της εβδομάδας, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε ιδιαίτερα αισιόδοξο μήνυμα για τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τους χειρισμούς της Τεχεράνης και έκανε και πάλι λόγο για συντριβή του Ιράν.