Άλμα του Bitcoin πάνω από τα 80.000 δολάρια, σε υψηλό τριών μηνών, όπως το Ether και άλλα κρυπτονομίσματα

Το Bitcoin ξεπέρασε τα 80.000 δολάρια σημειώνοντας εντυπωσιακή άνοδο για πρώτη φορά μετά από διάστημα άνω των τριών μηνών, καθώς οι ασιατικές μετοχές πλησίασαν σε ιστορικά υψηλά.

Ειδικότερα, το Bitcoin σημειώνει άνοδο πάνω από 2% στις συναλλαγές της Δευτέρας (4.5.2026) και κάνει πράξεις πάνω από τα 80.280 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τις 31 Ιανουαρίου. Άλλα κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένου του Ether, επίσης σημείωσαν άνοδο.

Το ράλι σημειώθηκε καθώς ο δείκτης ασιατικών μετοχών της MSCI πλησίασε σε ιστορικό υψηλό τον Φεβρουάριο, λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και μετά τα ισχυρότερα από τα αναμενόμενα εταιρικά κέρδη από τις εταιρείες τεχνολογίας την περασμένη εβδομάδα που συντήρησαν την άνοδο του κλάδου.

Οι αγορές αφομοιώνουν ανάμεικτα μηνύματα σχετικά με το Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να καθοδηγούν πλοία που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση μέσω των Στενών του Ορμούζ, αλλά ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρήσει οποιαδήποτε παρέμβαση των ΗΠΑ στα Στενά παραβίαση της εκεχειρίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του AFP.

Υπενθυμίζεται ότι το Bitcoin έφτασε στο επίπεδο ρεκόρ των 126.000 δολαρίων τον Οκτώβριο του περασμένου έτους. Είχε υποχωρήσει στα 60.000 δολάρια τον Φεβρουάριο αλλά έχει σταδιακά ανακτήσει έδαφος, εν μέρει λόγω της ενισχυμένης ζήτησης από θεσμικούς. Είναι ενδεικτικό ότι τα αμερικανικά χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια Bitcoin κατέγραψαν καθαρές εισροές 630 εκατ. δολαρίων την Παρασκευή, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η αισιοδοξία ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία στις ΗΠΑ σχετικά με μια βασική διάταξη για την απόδοση των stablecoins, ανοίγοντας ενδεχομένως τον δρόμο για την προώθηση εκτεταμένης νομοθεσίας για τα κρυπτονομίσματα στη Γερουσία, έχει επίσης βελτιώσει το ηθικό των επενδυτών, σύμφωνα με τον Richard Galvin, εκτελεστικό πρόεδρο της DACM, μιας εταιρείας επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Είναι «αρχές», πρόσθεσε, αλλά τα 80.000 δολάρια «ήταν ένα μεγάλο ψυχολογικό εμπόδιο».