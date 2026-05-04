Το πετρέλαιο πάνω από τα 110 δολάρια καθώς εξανεμίστηκαν οι προσδοκίες για την «Επιχείρηση Ελευθερίας»

Με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ να μην λέει να καταλαγιάσει, το πετρέλαιο συνεχίζει να κινείται με νευρικότητα, αντανακλώντας την αβεβαιότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Οι προσδοκίες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν και το «Project Freedom» του Τραμπ έδωσαν κάποιες ελπίδες στην αγορά ενέργειας -με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται πτωτικά στις πρωινές συνεδριάσεις σήμερα Δευτέρα (4.5.2026)- οι οποίες έπειτα εξανεμίστηκαν, λόγω πληροφοριών για επίθεση σε πλοίο που επιχείρησε να διέλθει τα Στενά. Έτσι, μετά από αυτές τις ειδήσεις οι αγοραστές επανήλθαν δυναμικά και οι τιμές άρχισαν και πάλι την ανοδική τους πορεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Ιουλίου για το αργό Brent σημειώνουν άνοδο πάνω του 2%, κινούνται στα 111 δολάρια το βαρέλι, ενώ ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) για τον Ιούνιο σημειώνουν άνοδο 2,02% στα 103 δολάρια.

Η επιχείρηση, που ονομάζεται «Project Freedom», θα επικεντρωθεί κυρίως στην απομάκρυνση από τη θαλάσσια οδό των πολιτικών πλοίων που φέρουν σημαίες χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση, ώστε να μπορούν «να συνεχίσουν ελεύθερα και απρόσκοπτα τις δραστηριότητές τους». Η έναρξή της έχει προγραμματιστεί για σήμερα.

Οι επενδυτές αξιολογούν επίσης τη συμφωνία του ΟΠΕΚ+ για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα, στην πρώτη συνάντηση του καρτέλ μετά την αποχώρηση του βασικού μέλους του, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.