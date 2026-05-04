Το πετρέλαιο σταθερά πάνω από 100 δολάρια, σε κίνηση «σημειωτόν» εν αναμονή της «επιχείρησης ελευθερίας» στα Στενά του Ορμούζ

Επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι παράγοντες της αγοράς πετρελαίου στην έναρξη της εβδομάδας, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να ακολουθούν οριακές διακυμάνσεις, λίγο πάνω-λίγο κάτω από το κλείσιμο της Παρασκευής (1.5.2026) παρακολουθώντας τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον θα προχωρήσει στην «απελευθέρωση» των ακινητοποιημένων φορτηγών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ακολουθούν οριακές διακυμάνσεις έχοντας περάσει και σε αρνητικό έδαφος. Διαπραγματεύονται πάντως πάνω από τα 107-108 δολάρια το βαρέλι στη συνεδρίαση της Δευτέρας (4.5.2026) μετά από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις υποχώρησης.

Ίδια είναι η τάση για τα συμβόλαια του αμερικανικού WTI που κινούνται γύρω από τα 101-102 δολάρια το βαρέλι.

Αναλυτές σχολιάζουν ότι η πρωτοβουλία, με την ονομασία «Project Freedom», στοχεύει στην παροχή βοήθειας σε πολιτικά πλοία που φέρουν σημαία χωρών που δεν συνδέονται με τη σύγκρουση, ώστε να αποχωρήσουν από την αμφισβητούμενη πλωτή οδό και να μπορέσουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους, με την εφαρμογή του σχεδίου να αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα Δευτέρα. Ταυτόχρονα, το Ιράν υπέδειξε ότι επανεξετάζει την απάντηση της Ουάσινγκτον στην τελευταία του πρόταση 14 σημείων, αυξάνοντας τις ελπίδες για μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί απότομα φέτος, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ διατάραξαν τις παγκόσμιες αγορές. Η αγορά παρακολουθεί επίσης τις κινήσεις του ΟΠΕΚ+ που συμφώνησε σε μια συμβολική αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής του Ιουνίου, σηματοδοτώντας μια στάση business as usual μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.