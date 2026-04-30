Wall Street: Ισχυρή άνοδος με οδηγό τα οικονομικά αποτελέσματα ενώ μετριάστηκαν οι γεωπολιτικοί φόβοι

Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο στη Wall Street την Πέμπτη (30.4.2026), με τον S&P 500 να φτάνει σε νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στα θετικά οικονομικά μεγέθη της Caterpillar

και της Alphabet και ξεπέρασαν τους φόβους για πιθανή κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι επενδυτές επέδειξαν αγοραστικό ενδιαφέρον και η Wall Street ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με κέρδη που ανήλθαν σε 1,02% για τον δείκτη S&P 500, 0,89% για τον τεχνολογικό Nasdaq, που έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό και σε 1,62% για τον Dow, των blue chips, που πρόσθεσε 790 μονάδες.

Οι μετοχές της Caterpillar σημείωσαν άνοδο 10% την Πέμπτη, μετά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα τριμηνιαία οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, ενισχύοντας τον Dow.

Ο βιομηχανικός δείκτης, ο οποίος είναι σημείο αναφοράς για την παγκόσμια οικονομία, αναβάθμισε επίσης τις ετήσιες προοπτικές εσόδων του. Η έκθεση προσφέρει μια αχτίδα ελπίδας για την οικονομία των ΗΠΑ, η οποία σημείωσε απογοητευτική ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο. Την Πέμπτη, το Υπουργείο Εμπορίου ανέφερε ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 2% σε συνέχεια αύξησης 0,5% στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 και έναντι εκτίμησης για 2,2-2,3%.

Παράλληλα με την Caterpillar, οι μετοχές της Alphabet κέρδισαν 10%, δίνοντας ώθηση στην ευρύτερη αγορά. Τα έσοδα του πρώτου τριμήνου της εταιρείας ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Αύξησε επίσης το εύρος των κεφαλαιουχικών δαπανών της για το 2026 σε έως και 190 δισ. δολάρια.

Αντίθετα, Meta και Microsoft έχασαν 7% και 4% αντίστοιχα. Οι μετοχές της Meta δέχτηκαν πλήγμα από τις τελευταίες κεφαλαιουχικές δαπάνες της εταιρείας, ενώ η αύξηση των χρηστών απογοήτευσε. Η εταιρεία αύξησε επίσης τις κεφαλαιουχικές δαπάνες της για το έτος. Οι μετοχές της Microsoft δέχτηκαν πιέσεις αφού η εταιρεία δήλωσε ότι οι δαπάνες θα φτάσουν τα 190 δισ. δολάρια λόγω του υψηλού κόστους μνήμης.

Ο Nasdaq οδεύει προς μια μηνιαία άνοδο άνω του 15%, καταγράφοντας τον καλύτερο μήνα του από τον Απρίλιο του 2020. Ο Dow Jones αναμένεται να κλείσει τον Απρίλιο με κέρδος άνω του 7% – την ισχυρότερη μηνιαία του απόδοση από τον Νοέμβριο του 2024.