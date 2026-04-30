Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια υποχώρηση 0,55% στο κλείσιμο της εβδομάδας – Μηνιαία άνοδος για την αγορά

Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας (30.4.2026) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ σε επίπεδο μήνα η αγορά έκλεισε με υψηλά κέρδη. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, ενώ, από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Motor Oil, των ΕΛΠΕ και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε στα 284,84 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.507.090 μετοχές. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+3,83%), των ΕΛΠΕ (+2,45%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,00%), της Coca Cola HBC (+1,95%) και της Metlen (+1,80%).
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.188,68 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,55%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.187,36 μονάδες(-0,61%) και υψηλότερη τιμή στις 2.214,36 μονάδες (+0,62%). Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,66%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,24%.
Σε εβδομαδιαία βάση σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,41%, έκλεισε τον Απρίλιο με άνοδο 5,99%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 3,21%.
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Allwyn (-4,72%), της Πειραιώς (-3,10%), της Εθνικής (-3,03%), της Eurobank (-3,03%) και της Aegean Airlines (-2,87%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 10.207.769 και 10.104.319 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 39,55 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 37,84 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 51 μετοχές, 61 πτωτικά και 10 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Mermeren (+5,59%) και ΕΥΑΘ (+4,07%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass (-8,57%) και ΥΚΝΟΤ (-6,31%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR: 10,8600 +0,18%
ALLWYN: 12,1000 -4,72%
ΚΥΠΡΟΥ: 9,2000 αμετάβλητη
METLEN: 35,0000 +1,80%
OPTIMA: 8,8600 -2,21%
ΤΙΤΑΝ: 45,7400 -1,00%
ALPHA BANK: 3,4000 -1,05%
AEGEAN AIRLINES: 11,1500 -2,87%
VIOHALCO: 14,7000 -1,08%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 40,8600 +2,00%
ΔΑΑ: 9,7100 -1,22%
ΔΕΗ: 18,0100 +0,28%
COCA COLA HBC: 49,5500 +1,95%
ΕΛΠΕ: 9,8350 +2,45%
ELVALHALCOR: 3,9800 -1,00%
ΕΘΝΙΚΗ: 13,4250 -3,03%
ΕΥΔΑΠ: 10,2800 +0,19%
EUROBANK: 3,6800 -3,03%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,0500 -0,17%
MOTOR OIL: 38,0000 +3,83%
JUMBO: 23,2400 -0,68%
ΟΛΠ: 37,7500 -1,56%
ΟΤΕ: 18,1700 +0,94%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,9500 -3,10%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,3000 -0,69%