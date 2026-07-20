Ανοδική αντίδραση σε ΧΑ και Ευρώπη με το βλέμμα στην Μέση Ανατολή

Οριακά υψηλότερα κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (20.7.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να προσπαθεί να αντιδράσει μετά από 5 πτωτικές συνεδριάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων είχε καταγράψει απώλειες 2,62%, εν μέσω ανοδικής πορείας των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 11:30, διαμορφώνεται στις 2.458,12 μονάδες σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,44%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 14,25 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,43%. Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύεται κατά 1,46% στις 2.751,96 μονάδες.

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Οι μετοχές της ΔΕΗ είναι διαπραγματεύσιμες στη Euronext Athens χωρίς το μέρισμα ύψους 0,60 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,57 ευρώ). Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι η μετοχή της AKTOR, ενόψει της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές σημείωσαν πτώση στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στην κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν.

Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι περιφερειακοί κλάδοι και τα μεγάλα χρηματιστήρια βρίσκονταν σε αρνητικό έδαφος λίγο μετά το καμπανάκι έναρξης. Ωστόσο αυτή την ώρα οι περισσότεροι δείκτες έχουν γυρίσει θετικά.

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Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει οριακή άνοδο 0,12% στις 642,26 μονάδες στις 11:30 ώρα Ελλάδας. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου σημειώνει πτώση 0,32%. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται πλέον θετικά κατά +0,23% και ο γαλλικός CAC κατά 0,21%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 0,14% και ο ισπανικός IBEX 35 0,25%.

Οι μετοχές των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου ηγήθηκαν της ανόδου, σημειώνοντας άνοδο 1,48%, ενώ ο κλάδος της τεχνολογίας σημείωσε άνοδο 0,52% στις πρώτες συναλλαγές. Οι μετοχές των μέσων ενημέρωσης σημείωσαν άνοδο 0,15%, καθώς όλοι οι άλλοι κλάδοι κατέγραψαν πτώση.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν τα αεροπορικά πλήγματα που διεξήγαγαν για ένατη συναπτή νύχτα στο Ιράν, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας για ακόμη μια φορά γείτονες στον Κόλπο και να ανακοινώνει πως επιτέθηκε σε δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ.