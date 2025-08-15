Αγορές

Ανοδική πορεία στις ευρωαγορές πριν τη συνάντηση κορυφής Τραμπ με Πούτιν – Μικτά πρόσημα στην Ασία

Τι έδειξαν οι δείκτες ανά τον κόσμο
Πίνακας με χρηματιστηριακούς δείκτες
REUTERS / Benoit Tessier

Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκοί δείκτες που συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία για τέταρτη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τη συνάντηση ΤραμπΠούτιν σήμερα (15.8.2025) στην Αλάσκα για το ουκρανικό και δεν δείχνουν προβληματίζονται από την απροσδόκητη εκτίναξη του πληθωρισμού χονδρικής στις ΗΠΑ χτες. 

Η συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν, που θα γίνει στην Αλάσκα, είναι η πρώτη κατ’ ιδίαν από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ήδη διαρκεί πάνω από τρία χρόνια, έχει διαταράξει σοβαρά τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και έχει προκαλέσει αύξηση στις τιμές των εμπορευμάτων, επιβαρύνοντας τις οικονομίες διεθνώς.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,25%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου ενισχύεται κατά 0,15%, και ο γερμανικός δείκτης DAX κατά 0,53% και ο γαλλικός CAC 40 κατά 0,91%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει άνοδο 1,11% και ο ισπανικός IBEX 35 0,47%.

Διεθνείς αγορές 

Στην αγορά συναλλάγματος, το γιεν κατέγραφε άνοδο 0,45% με την ισοτιμία του έναντι του δολαρίου να φτάνει τα 147,10 γιεν γύρω στις 10:20 ώρα Ελλάδος. 

Ο δείκτης Nikkei 225 του Τόκιο σημείωσε άνοδο 1%, πλησιάζοντας το ιστορικό υψηλό των 43.451 μονάδων που κατέγραψε χθες Τετάρτη. Ο ευρύτερος δείκτης TOPIX ενισχύθηκε κατά 0,8%, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία.

Οι αγορές σε Νότια Κορέα και Ινδία παρέμειναν κλειστές λόγω αργιών, γεγονός που περιόρισε τον όγκο συναλλαγών στην περιοχή. 

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,3%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite και ο CSI 300 κατέγραψαν άνοδο 0,5%.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,4%, αγγίζοντας νέο ιστορικό υψηλό, ενώ στη Σιγκαπούρη ο Straits Times Index υποχώρησε κατά 0,9%. 

Κατά τα άλλα, οι τιμές του πετρελαίου εμφανίζουν μικρές μεταβολές, το Brent στα 66,5 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI στα 63,5 δολ. αμφότερα περί του -0,5%, με τους επενδυτές να αναμένουν τι γεωπολιτικές εξελίξεις μπορεί να προκύψουν από τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν.

Περιορισμένες είναι οι μεταβολές και για τον χρυσό που κινείται στα 3.390 δολάρια η ουγγιά με +0,2%, 

Τέλος, στα κρυπτονομίσματα το Bitcoin ανακτά τα 119.000 δολάρια με άνοδο 0,7%.

