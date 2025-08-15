Ανοδική πορεία στις ευρωαγορές πριν τη συνάντηση κορυφής Τραμπ με Πούτιν – Μικτά πρόσημα στην Ασία

Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκοί δείκτες που συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία για τέταρτη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν σήμερα (15.8.2025) στην Αλάσκα για το ουκρανικό και δεν δείχνουν προβληματίζονται από την απροσδόκητη εκτίναξη του πληθωρισμού χονδρικής στις ΗΠΑ χτες.

Η συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν, που θα γίνει στην Αλάσκα, είναι η πρώτη κατ’ ιδίαν από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ήδη διαρκεί πάνω από τρία χρόνια, έχει διαταράξει σοβαρά τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και έχει προκαλέσει αύξηση στις τιμές των εμπορευμάτων, επιβαρύνοντας τις οικονομίες διεθνώς.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,25%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου ενισχύεται κατά 0,15%, και ο γερμανικός δείκτης DAX κατά 0,53% και ο γαλλικός CAC 40 κατά 0,91%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει άνοδο 1,11% και ο ισπανικός IBEX 35 0,47%.

Διεθνείς αγορές

Στην αγορά συναλλάγματος, το γιεν κατέγραφε άνοδο 0,45% με την ισοτιμία του έναντι του δολαρίου να φτάνει τα 147,10 γιεν γύρω στις 10:20 ώρα Ελλάδος.

Ο δείκτης Nikkei 225 του Τόκιο σημείωσε άνοδο 1%, πλησιάζοντας το ιστορικό υψηλό των 43.451 μονάδων που κατέγραψε χθες Τετάρτη. Ο ευρύτερος δείκτης TOPIX ενισχύθηκε κατά 0,8%, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία.

Οι αγορές σε Νότια Κορέα και Ινδία παρέμειναν κλειστές λόγω αργιών, γεγονός που περιόρισε τον όγκο συναλλαγών στην περιοχή.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,3%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite και ο CSI 300 κατέγραψαν άνοδο 0,5%.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,4%, αγγίζοντας νέο ιστορικό υψηλό, ενώ στη Σιγκαπούρη ο Straits Times Index υποχώρησε κατά 0,9%.

Κατά τα άλλα, οι τιμές του πετρελαίου εμφανίζουν μικρές μεταβολές, το Brent στα 66,5 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI στα 63,5 δολ. αμφότερα περί του -0,5%, με τους επενδυτές να αναμένουν τι γεωπολιτικές εξελίξεις μπορεί να προκύψουν από τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν.

Περιορισμένες είναι οι μεταβολές και για τον χρυσό που κινείται στα 3.390 δολάρια η ουγγιά με +0,2%,

Τέλος, στα κρυπτονομίσματα το Bitcoin ανακτά τα 119.000 δολάρια με άνοδο 0,7%.