Το πετρέλαιο «διορθώνει» μετά το ρεκόρ τετραετίας: Επιστρέφει κάτω από τα 110 δολάρια το Brent και στα 100 το WTI

Σε τροχιά «διόρθωσης» μετά το άλμα βρίσκονται οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί κάτω από τα 110 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό WTI να ακολουθεί πιο βίαιη πτώση που το φέρνει πίσω στα 100 δολάρια το βαρέλι, με την κίνηση να υπαγορεύουν οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σταθεροποιούνται χαμηλότερα από τα 110 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Πέμπτης έχοντας εκτοξευθεί μέσα στη μέρα και πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο τετραετίας, από το 2022, κατά την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι τιμές σημειώνουν διψήφια άνοδο αυτό το μήνα. Οι αγορές αντέδρασαν σε αναφορές ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα ενημερωθεί για τις προθέσεις του Ιράν, με το Axios να επικαλείται πληροφορίες για ενημέρωση του Τραμπ από τον αρχηγό της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, σχετικά με νέα σχέδια πιθανής στρατιωτικής δράσης στο Ιράν. Η εξέλιξη αυτή δίνει «σήμα» στους επενδυτές ότι εξετάζονται σοβαρά πολεμικές επιχειρήσεις, με ένα σχέδιο για ένα σύντομο κύμα επιθέσεων να εξετάζεται.

Οι εντάσεις παραμένουν αυξημένες και οι κίνδυνοι υψηλοί παρά την τήρηση της εκεχειρίας από τις αρχές Απριλίου, καθώς τα Στενά του Ορμούζ, εξακολουθούν να διακόπτουν ένα σημαντικό μερίδιο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου. Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου των ΗΠΑ έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς οι αγοραστές αναζητούν εναλλακτική προμήθεια.