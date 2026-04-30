Με διακυμάνσεις ο Γενικός Δείκτης στο ΧΑ – Στο κόκκινο η Ευρώπη με το βλέμμα σε γεωπολιτικές εξελίξεις και επιτόκια

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (30.4.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τις 2.200 μονάδες, εν μέσω πτώσης και των ευρωπαϊκών αγορών, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν και κοντά σε υψηλά τετραετίας.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών, σημείωσε πτώση στο άνοιγμα της συνεδρίασης ενώ στη συνέχεια ξέσπασε ανοδικά. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,19 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,51%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,52%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτώση καταγράφουν σήμερα οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται ανοδικά, ύστερα από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν την περίπτωση και νέας στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,22% και οδεύει προς δεύτερη εβδομάδα απωλειών, εάν συνεχιστεί η τάση αυτή. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου σημειώνει άνοδο κατά 0,45%, ενώ ο DAX στη Φρανκφούρτη πέφτει κατά 0,24% και ο γαλλικός CAC κατά 1,07%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο πέφτει κατά 0,64% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 0,53%. Η καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν επηρεάζει το κλίμα, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη να κλείνει χθες σε χαμηλό τριών εβδομάδων.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα έως 7% στα 125 δολάρια το βαρέλι ύστερα από δημοσίευμα του ιστότοπου Axios, σύμφωνα με το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχει ενημέρωση από στρατιωτικό διοικητή για τα νέα σχέδια για πιθανή στρατιωτική δράση με στόχο την άρση του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται επίσης στις αποφάσεις για τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Αγγλίας αργότερα μέσα στην ημέρα.