Ανοδικό άνοιγμα για Χρηματιστήριο Αθηνών και ευρωαγορές

Το ΧΑ αναζητά κατεύθυνση μετά από 2 αρνητικές συνεδριάσεις
Σε ανοδικούς ρυθμούς επέστρεψε στο άνοιγμα της Τρίτης (19.5.2026) το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά από δύο αρνητικές συνεδριάσεις, ενώ και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ξεκίνησαν με «το δεξί».

Σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όμως, που έκλεισαν ανοδικά τη Δευτέρα, το Χρηματιστήριο Αθηνών αναζητά κατεύθυνση μετά από δύο συνεχόμενα αρνητικά κλεισίματα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:30, διαμορφώνεται στις 2.239,52 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,14%, ενώ η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 28,55 εκατ. ευρώ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ της Eurobank, της Viohalco, της Motor Oil και της Optima Bank.

Τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor, της Allwyn και της ΕΥΔΑΠ. Ανοδικά κινούνται 56 μετοχές, 21 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Στην Ευρώπη, τα χρηματιστήρια άνοιξαν θετικά, όπως και έκλεισαν τη χθεσινή συνεδρίαση. Στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX  βρίσκεται στο +0,98% στις 24.550 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE είναι στο +0,58% στις 10.377 μονάδες. Στο Παρίσι ο CAC κινείται επίσης ανοδικά με +0,65% στις 8.039 μονάδες.

Στο Μιλάνο ο ΜΙΒ βρίσκεται στο 0 ,11% στις 48.708 μονάδες και στη Μαδρίτη ο ΙΒΕΧ κινείται στο +0,25% στις 17.779 μονάδες.

