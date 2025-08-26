Άνοδος στη Wall Street – Στο επίκεντρο η Nvidia

Άνοδο σημείωσε δείκτης S&P 500 την Τρίτη (26.8.25) καθώς η Wall Street φάνηκε να αφήνει πίσω της την απομάκρυνση της διοικήτριας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Λίζα Κουκ, από το διοικητικό συμβούλιο της Fed με απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και στράφηκε στην αναμονή των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της Nvidia, του τεχνολογικού κολοσσού στον κλάδο των ημιαγωγών

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν ως εξής: Ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,40%, ενώ ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,30% και ο Nasdaq κατέγραψε επίσης κέρδη 0,44%.

Οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου αυξήθηκαν μετά την κίνηση Τραμπ, ενώ οι βραχυπρόθεσμες αποδόσεις μειώθηκαν καθώς οι επενδυτές αύξησαν την καμπύλη αποδόσεων στα επιτόκια που ενδέχεται να μειωθούν βραχυπρόθεσμα, αλλά τελικά να αυξηθούν καθώς μια πολιτικοποιημένη Fed γίνεται λιγότερο προσεκτική στον πληθωρισμό. Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ

, ο οποίος μετρά το δολάριο έναντι ενός καλαθιού σημαντικών νομισμάτων, είχε υποχωρήσει τελευταία φορά κατά 0,3%.

Η Κουκ σχεδιάζει να καταθέσει αγωγή αμφισβητώντας την απομάκρυνσή της από τον πρόεδρο, δήλωσε ο δικηγόρος της. Η Fed δήλωσε ότι «θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση» επί του θέματος.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν έχει καμία εξουσία να απομακρύνει την Διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Λίζα Κουκ», δήλωσε ο δικηγόρος Άμπε Λόουελ. «Η προσπάθειά του να την απολύσει, βασισμένη αποκλειστικά σε επιστολή παραπομπής, στερείται οποιασδήποτε πραγματικής ή νομικής βάσης».