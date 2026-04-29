ΟΔΔΗΧ: Μειώθηκε κατά 2,2 δισ. ευρώ το χρέος το 2025 – «Σινιάλο» για αγορές και επόμενες εκδόσεις

Μείωση κατά 2,2 δισ. ευρώ κατέγραψε το συνολικό χρέος της χώρας το 2025, σύμφωνα με τον απολογισμό του ΟΔΔΗΧ που παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως κατέγραψε ο ΟΔΔΗΧ, η περσινή χρονιά έκλεισε με τρεις βασικές κινήσεις. Την πλήρη κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του Δημοσίου, την άντληση 7,7 δισ. ευρώ από τις αγορές και την περαιτέρω μείωση τόσο του συνολικού όσο και του καθαρού χρέους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού, το συνολικό χρέος μειώθηκε κατά περίπου 2,2 δισ. ευρώ, ενώ το καθαρό χρέος, δηλαδή μετά την αφαίρεση των ταμειακών διαθεσίμων, υποχώρησε ακόμη περισσότερο, κατά 5,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, προχώρησε η πρόωρη αποπληρωμή 5,3 δισ. ευρώ από παλαιά δάνεια του 2010, κίνηση που περιορίζει μελλοντικές επιβαρύνσεις και βελτιώνει το προφίλ του ελληνικού χρέους.

Κομβικό στοιχείο του απολογισμού είναι ότι η μείωση του χρέους δεν ήρθε αποκομμένη από τη στρατηγική δανεισμού. Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε περίπου 7,7 δισ. ευρώ από τις αγορές, με το υπουργείο να σημειώνει ότι οι εκδόσεις έγιναν με ευνοϊκούς όρους. Αυτό έχει σημασία, καθώς το 2025 ήταν χρονιά στην οποία η Ελλάδα έπρεπε να διατηρήσει την πρόσβασή της στις αγορές χωρίς να αυξήσει υπέρμετρα το κόστος δανεισμού της.

Το μέσο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους παρέμεινε κάτω από 1,8% σε ετήσια βάση, μαζί με τους αναβαλλόμενους τόκους, ενώ η μέση διάρκεια του χρέους παραμένει πάνω από τα 18 έτη. Η μεγάλη διάρκεια λειτουργεί ως «μαξιλάρι» απέναντι στις διακυμάνσεις των επιτοκίων, καθώς περιορίζει την ανάγκη συχνής αναχρηματοδότησης σε περιόδους πίεσης στις αγορές.

Στον απολογισμό καταγράφεται επίσης ότι οι παρεμβάσεις στη διαχείριση του χρέους περιόρισαν κινδύνους από επιτόκια και συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Το όφελος σε βάθος χρόνου εκτιμάται σε περίπου 2,6 δισ. ευρώ έως το 2070, ενώ αναφέρεται και αποφυγή πιθανής επιβάρυνσης άνω των 3 δισ. ευρώ μέσα από έγκαιρες κινήσεις που συνδέονται με τίτλους ρήτρας ΑΕΠ.

Για το οικονομικό επιτελείο, το κρίσιμο σημείο είναι ότι η Ελλάδα εμφανίζεται πλέον στις αγορές με βελτιωμένο προφίλ. Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ έχει μειωθεί κατά περίπου 63 ποσοστιαίες μονάδες από το 2020, ενώ οι ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες παραμένουν χαμηλές, περίπου στο 5,4% του ΑΕΠ σε μακροπρόθεσμη βάση.

Η εικόνα αυτή συνδέεται και με τη συμπεριφορά των ελληνικών ομολόγων. Σύμφωνα με τον απολογισμό, η ζήτηση παραμένει υψηλή, τα επιτόκια δανεισμού έχουν υποχωρήσει και η Ελλάδα εμφανίζεται πλέον σε καλύτερη θέση έναντι χωρών όπως η Ιταλία, ενώ πλησιάζει περισσότερο χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία.

Το ζητούμενο για το 2026 είναι η διατήρηση αυτής της εικόνας σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. Η διαχείριση του χρέους δεν κρίνεται μόνο από το ύψος των εκδόσεων, αλλά και από το πότε γίνονται, με ποιους όρους, σε ποιους επενδυτές και με ποιο κόστος για τα επόμενα χρόνια.