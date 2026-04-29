Πιο κοντά στη σκληρή πραγματικότητα πλέον οι τιμές του πετρελαίου – «Στερεύουν» τα τεχνάσματα της Ουάσιγκτον

Διαστάσεις που αντανακλούν περισσότερο το έντονο έλλειμμα παραγωγής αρχίζουν να λαμβάνουν οι τιμές του πετρελαίου.



Το προθεσμιακό Brent Ιουνίου βρίσκεται πλέον πάνω από τα 111 δολάρια/βαρέλι και καθώς οδεύουμε στο τέλος του μήνα εκτιμάται ότι θα κινηθεί ακόμα ψηλότερα, προσεγγίζοντας τις φυσικές τιμές του βαρελιού πετρελαίου μέχρι τη μετακύλιση στο επόμενο συμβόλαιο του Ιουλίου.

Ερώτημα αποτελεί το κατά πόσο ο Λευκός Οίκος έχει άλλα επικοινωνιακά τεχνάσματα στη φαρέτρα του ώστε να συγκρατήσει τις τιμές, όπως έκανε όλο το προηγούμενο διάστημα. Πλέον η αγορά δείχνει να αρχίζει να νιώθει στο «πετσί» της το μέγεθος της έλλειψης και στο εξής ενδεχομένως να φανεί λιγότερο δεκτική απέναντι σε φημολογίες και ψεύτικες ειδήσεις. Εν ολίγοις, η στυγνή πραγματικότητα επί του εδάφους έρχεται να επισκιάσει όλα τα υπόλοιπα.

Στην Ασία τα αποθέματα πετρελαίου έχουν υποχωρήσει από τα 630 σε 530 εκατ. βαρέλια εξαιρουμένης της Κίνας. Παγκοσμίως έχουν πέσει από τα 4.850 στα 4.700 εκατ. βαρέλια με προοπτική να φτάσουν σε μερικές εβδομάδες τα 4.300 εκατ. βαρέλια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών όπως η Ninepoint Partners.

Κοιτάζοντας σε έναν πιο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η σημερινή κρίση επί της ουσίας έχει διαγράψει με το παραπάνω το όποιο πλεόνασμα υπήρχε προηγουμένως στο ισοζύγιο παραγωγής – ζήτησης.

Το κακό είναι ότι η παγκόσμια οικονομία στερείται μια χρονική περίοδο χαμηλών πετρελαϊκών τιμών, που θα είχαμε υπό διαφορετικές συνθήκες. Έτσι, αντί οι πετρελαϊκές τιμές να στηρίζουν την ανάπτυξη για σειρά ετών, καταλήγουν να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα.

Αντίστοιχα, πηγαίνει χαμένο το «κύκνειο άσμα» της αμερικανικής σχιστολιθικής παραγωγής. Οι περισσότεροι ειδικοί του χώρου εκτιμούν ότι η παραγωγή στις ΗΠΑ έχει εισέλθει πλέον σε ένα υψίπεδο και σε μερικά χρόνια θα αρχίσει μοιραία να μειώνεται λόγω της φυσικής εξάντλησης των κοιτασμάτων.



Ενδεικτικό είναι ότι ακόμα και σήμερα οι αμερικανικοί παραγωγοί δεν δείχνουν καμία διάθεση να ενισχύσουν τις ποσότητές τους με νέες επενδύσεις, παρά τις εκκλήσεις της Ουάσιγκτον. Το γεγονός αυτό αποδίδεται εν μέρει στην αβεβαιότητα που βλέπουν στην αγορά, αλλά σίγουρα παίζει ρόλο και ο γεωλογικός παράγοντας.

Άλλωστε, αυτή τη στιγμή σε περιοχές των ΗΠΑ η τιμή του φυσικού αερίου (που συμπαράγεται με το πετρέλαιο) είναι έντονα αρνητική, καθιστώντας τις νέες γεωτρήσεις πιο ασύμφορες.