Υποτονικό κλίμα στις αγορές: Πτώση σε ΧΑ και Ευρώπη, μικτές τάσεις στη Wall Street

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (29.4.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με υποχώρηση της συναλλακτικής δραστηριότητας, εν μέσω πτώση των δεικτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Ειδικότερα, στο ελληνικό χρηματιστήριο ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.200,69 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,11%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.219,89 μονάδες (+0,76%) και κατώτερη τιμή στις 2.196,94 μονάδες (-0,28%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 172,27 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 25.957.872 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,13%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,10%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+3,68%), της Elvalhalcor (+2,81%), της Viohalco (+1,92%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,78%), της ΕΥΔΑΠ (+1,58%), των ΕΛΠΕ (+1,48%) και της Τιτάν (+1,14%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Allwyn (-2,35%), της Aegean Airlines (-2,13%), της Alpha Bank (-1,97%), του ΟΤΕ (-1,64%), της Metlen (-1,55%), του ΔΑΑ (-1,50%) και της ΔΕΗ (-1,32%).

Οι ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν γενικά πτωτικά σήμερα, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν μια νέα σειρά ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων και αξιολογούσαν την αιφνιδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον οργανισμό πετρελαίου ΟΠΕΚ. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση πάνω από 0,50% οδεύοντας στο κλείσιμο, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα χρηματιστήρια να βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος.

Η UBS σημείωσε άνοδο 4,6% στις συναλλαγές νωρίς το απόγευμα, αφού ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο. Οι μετοχές της Deutsche Bank σημείωσαν πτώση 2,7% μετά την ανακοίνωση ρεκόρ κερδών μετά φόρων ύψους 2,17 δισ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο. Εκτός του τραπεζικού τομέα, οι μετοχές της Adidas σημείωσαν άνοδο 8,5% μετά την ανακοίνωση των κερδών του πρώτου τριμήνου.

Όσο αφορά το άνοιγμα της Wall Street, ο δείκτης S&P 500 κινείται σχετικά αμετάβλητος, ενώ ο Dow Jones υποχωρεί με τις τιμές του πετρελαίου να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία εν μέσω του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Οι επενδυτές περιμένουν επίσης την ολοκλήρωση της συνεδρίασης που ενδέχεται να είναι η τελευταία του Τζέρομ Πάουελ ως προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), καθώς και τα τριμηνιαία αποτελέσματα τεσσάρων από τις Magnificent Seven (μια ομάδα επτά κορυφαίων, τεχνολογικών κυρίως, εταιρειών των ΗΠΑ που κυριαρχούν στο χρηματιστήριο – οι μετοχές Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla).