Νέα έκρηξη τιμών πετρελαίου με φόντο τα Στενά, το Ιράν και τις ανατροπές στον ΟΠΕΚ – Το Brent ξεπερνά τα 117 δολάρια

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν νέα άνοδο σήμερα Τετάρτη (29.4.2026), καθώς οι συνεχιζόμενες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ συνεχίζουν να περιορίζουν τις προοπτικές προσφοράς.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ξεπερνούν τα 116 δολάρια ανά βαρέλι, με τους επενδυτές να εξισορροπούν την αιφνιδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) από τον ΟΠΕΚ με ενδείξεις ότι είναι απίθανο να υπάρξει σύντομη λύση στον πόλεμο με το Ιράν.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent με παράδοση τον Ιούνιο, διαπραγματεύονται κατά 5,2% υψηλότερα στα 117 δολάρια ανά βαρέλι, επεκτείνοντας τα κέρδη τους μετά την καταγραφή της έβδομης συνεχόμενης θετικής συνεδρίασης χθες Τρίτη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) με παράδοση τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά 5% στα 105 δολάρια ανά βαρέλι. Το συμβόλαιο WTI, το οποίο έκλεισε με άνοδο 3,7% στην προηγούμενη συνεδρίαση, έχει σημειώσει κέρδη άνω του 49% από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Ωστόσο, σήμερα ο είπε ότι θα επιδιώξει να εντείνει την πίεση στην ιρανική οικονομία και τις εξαγωγές πετρελαίου, εμποδίζοντας τη ναυτιλία από και προς τα λιμάνια της χώρας, ανέφερε η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Αυτή η εξέλιξη συνδέεται με τη σημερινή άνοδο των τιμών πετρελαίου, εντείνοντας τους φόβους για παρατεταμένη διακοπή της κυκλοφορίας μέσω των στρατηγικά ζωτικών Στενών του Ορμούζ. Το κλείσιμο των Στενών, που κανονικά διαχειρίζεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, έχει προκαλέσει αυτό που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη κρίση εφοδιασμού που έχει καταγραφεί ποτέ.

Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη εξέλιξη, είναι ότι τα ΗΑΕ δήλωσαν χθες (28.4.2026) ότι θα αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ τον επόμενο μήνα, προκειμένου να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία στην προσαρμογή της παραγωγής.