Wall Street: Συνεχίστηκε το πτωτικό σερί για τον Dow υπό την πίεση της Fed και του ράλι του πετρελαίου

Οι μετοχές στη Wall Street έκλεισαν χαμηλότερα την Τετάρτη (29.4.2026) καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία εν μέσω του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ και ενώ η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ άφησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο.

Η μαζική πώληση μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης, blue chips και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επηρέασαν τη Wall Street, ενώ οι επενδυτές περίμεναν σημαντικά κέρδη από τις εταιρείες τεχνολογίας.

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 280,12 μονάδες, ή 0,57%, κλείνοντας στις 48.861,81 μονάδες, σημειώνοντας πέμπτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,04% κλείνοντας στις 7.135,95 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,04% στις 24.673,24 μονάδες.

Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου αύξησαν την πίεση στην αγορά, καθώς οι προσπάθειες για την προώθηση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν φάνηκαν να υστερούν. Οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου «θα ωθήσουν προς τα πάνω τον συνολικό πληθωρισμό» βραχυπρόθεσμα, δήλωσε ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Fed όπου η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς ψήφισε με 8-4 για να διατηρήσει τα επιτόκια σε εύρος 3,5% έως 3,75%. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που τέσσερα μέλη της FOMC διαφώνησαν από τον Οκτώβριο του 1992.

Η συνάντηση πιθανότατα θα είναι η τελευταία του Πάουελ στο τιμόνι πριν λήξει η θητεία του ως προέδρου τον Μάιο, αν και ο Πάουελ δήλωσε την Τετάρτη ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί ως διοικητής της Fed για αόριστο χρονικό διάστημα ακόμη και μετά τη λήξη της προεδρίας του. Ο Κέβιν Γουόρς, ο διορισμένος διάδοχος του Τραμπ, φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο για να αντικαταστήσει τον Πάουελ στην κεντρική τράπεζα.