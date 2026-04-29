Χρηματιστήρια: Οριακή άνοδος στην Αθήνα – Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές

Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (29.4.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ήπιας υποχώρησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 12,98 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (+1,90%), της Σαράντης (+1,21%), της Εθνικής (+1,05%), της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,86%) και των ΕΛΠΕ (+0,85%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.206,85 μονάδες σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,17%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,16%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,06%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (-1,77%), της ΕΥΔΑΠ (-0,59%), της Viohalco (-0,41%), και της Metlen (-0,40%).

Ανοδικά κινούνται 48 μετοχές, 26 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Δάϊος (+7,63%) και Αλουμύλ (+2,50%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: ΥΚΝΟΤ (-5,12%) και Unibios (-3,95%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτώση κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στην ανακοίνωση εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων ενώ οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,28%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου μειώνεται κατά 0,55%, ο DAX στη Φρανκφούρτη χάνει 0,07% και ο γαλλικός CAC 0,43%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο μειώνεται κατά 0,42% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 0,90%.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου, με τη Wall ⁠Street Journal να αναφέρει ότι ο πρόεδρος έδωσε οδηγίες σε συμβούλους να ετοιμαστούν για παρατεταμένο αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών