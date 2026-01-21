Ανθεκτικά τα ελληνικά ομόλογα στο ιαπωνικό «ξεπούλημα»

Τα ελληνικά κρατικά ομόλογα άντεξαν τους κραδασμούς που προκάλεσε η ιαπωνική αγορά ομολόγων στις παγκόσμιες αγορές.

Το κύμα μαζικών ρευστοποιήσεων που εκδηλώθηκε στα ιαπωνικά ομόλογα προκάλεσε γενικευμένη αναταραχή σε όλες σχεδόν τις αγορές, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής, φέροντας πιέσεις στις τιμές των ομολόγων και άνοδο των αποδόσεων τους.

Στην Ελλάδα, στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τράπεζας της Ελλάδος καταγράφηκαν συναλλαγές 145 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε στο 3,52% από 3,34% που κυμαίνονταν στις αρχές της εβδομάδας. Το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου Γερμανικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 0,67%.

Ειδικότερα, οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, όπως και των περισσότερων ευρωπαϊκών, σημείωσαν άνοδο καθώς το αρνητικό κλίμα που δημιουργήθηκε στην Ιαπωνία μεταδόθηκε σε όλες σχεδόν τις αγορές.

Στην εγχώρια αγορά η απόδοση του 10ετούς ομολόγου κατέγραψε άνοδο 18 έως 20 μονάδων βάσης ακολουθώντας την τάση που καταγράφηκε στην καμπύλη των αποδόσεων της ευρωζώνης στον απόηχο των εξελίξεων στην Ιαπωνία, όπου οι επενδυτές αμφισβήτησαν την οικονομική πολιτική της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι για μείωση των φόρων και αύξηση των κοινωνικών δαπανών.

Αυτός ήταν λόγος ανησυχίας για τα δημοσιονομικά μίας από τις πλέον υπερχρεωμένες χώρες του πλανήτη. Ως αποτέλεσμα, εκδηλώθηκαν μαζικές πωλήσεις ομολόγων οι οποίες άγγιξαν τα 8 τρις. δολάρια και εκτόξευσαν τις αποδόσεις των ιαπωνικών ομολόγων και κυρίως εκείνων με τη μεγαλύτερη διάρκεια, έως και 0,25%. Μέσα σε μία ημέρα η απόδοση του 30ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 8,6% αγγίζοντας το 4%, η απόδοση του 40ετούς ομολόγου ξεπέρασε το 4%, για πρώτη φορά από την έκδοσή του το 2007 και η απόδοση του 10ετούς ομολόγου εκτινάχθηκε πάνω από το 2,3%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 1999.

Στην Ευρώπη ο κίνδυνος είναι οι Ιάπωνες επενδυτές, που έχουν έκθεση σε ξένο χρέος, να πουλήσουν ευρωπαϊκά ομόλογα για να επενδύσουν στις αυξημένες αποδόσεις της χώρας τους. Σημειώνεται ότι η απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund αυξήθηκε κατά 4,3 μονάδες βάσης φτάνοντας στο 2,88%, ενώ η απόδοση του 30ετούς Bund σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Σεπτέμβριο, αγγίζοντας το 3,52%. Οι πιέσεις στα ομόλογα ενισχύθηκαν και από την ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης για το ζήτημα της Γροιλανδίας και τις απειλές για δασμούς που σηματοδοτούν αυξημένες αμυντικές δαπάνες και χρέος.