Χρηματιστήρια: Κλείσιμο με απώλειες στην Αθήνα – Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές

Με απώλειες έκανε «ποδαρικό» στην εβδομάδα το Euronext Athens, καθώς η σημαντική αύξηση που σημειώθηκε τις τελευταίες μέρες σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο αποθάρρυνε τους επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας.

Ο Γενικός Δείκτης στο Euronext Athens έκλεισε με απώλειες 1,16% στις 2.694,96 μονάδες, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap στο χρηματιστήριο της Αθήνας υποχώρησε κατά 1,11%, στις 6.926,92 μονάδες.

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Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε περίπου στα 326 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν 23 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες πράξεις.

Τον μεγαλύτερο τζίρο πραγματοποίησαν οι τραπεζικές μετοχές. Στην πρώτη θέση βρέθηκε η Εθνική Τράπεζα, με συναλλαγές περίπου 43,5 εκατ. ευρώ, και ακολούθησαν η Alpha Bank, με περίπου 43 εκατ. ευρώ, και η Τράπεζα Πειραιώς, με σχεδόν 38 εκατ. ευρώ.

Σημαντικές απώλειες στην Ευρώπη

Παρόμοια εικόνα με της Αθήνας παρατηρείται στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές δείχνουν να ανησυχούν σχετικά με το «φρένο» που ζητούν να μπει στην ΑΙ ακόμα και οι επιχειρηματίες που ηγήθηκαν στο ξέσπασμα της «επανάστασης» που έφερε η τεχνητή νοημοσύνη.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει απώλειες κατά 0,50% στις 632,21 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο +0,30% στις 10,692 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο -0,60% στις 25,425 μονάδες, ο γαλλικός CAC σημειώνει απώλειες κατά 0,77% στις 8,177 μονάδες, ο FTSE MIB στο Μιλάνο συνεχίζει στο -1,68% στις 52.112 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο -1,38% στις 19,563 μονάδες.