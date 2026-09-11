Wall Street: Η επανάκαμψη δεν κάλυψε τις εβδομαδιαίες απώλειες

Παρά τα κέρδη που σημείωσαν οι βασικοί δείκτες στη Wall Street την Παρασκευή (11.9.2026), οι απώλειες των προηγούμενων ημερών με «όχημα» τα καύσιμα επικράτησαν στην τελική εικόνα της εβδομάδας.

Οι επενδυτές στη Wall Street είδαν τις αποδόσεις των τιμών στα καύσιμα να παραμένουν υψηλές αλλά να σημειώνουν μικρή πτώση από το μεσημέρι και μετά, ενώ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, που παρέμεινε 3,4% σε ετήσια βάση «μάζεψαν» σε κάποιο βαθμό τις ανησυχίες στην αγορά.

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Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ, ο γενικός πληθωρισμός αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 0,4% σε μηνιαία βάση, ο δομικός πληθωρισμός ενισχύθηκε κατά 0,3%, όπως αναφέρουν πληροφορίες του CNBC, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν άνοδο 0,4% για τον γενικό δείκτη και 0,2% για τον δομικό.

Σε ετήσια βάση, ο γενικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,4% τον Αύγουστο, παραμένοντας αμετάβλητος σε σχέση με τον Ιούλιο και ο δομικός πληθωρισμός, από την πλευρά του, υποχώρησε ελαφρά στο 2,4%, από 2,5% τον προηγούμενο μήνα.

Και οι δύο ετήσιες μετρήσεις κινήθηκαν κοντά στις προβλέψεις της αγοράς, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να μην έχουν ακόμα ένα λόγο για να ανησυχούν.

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Οι βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν την εβδομάδα με απώλειες, καθώς και το sell-off στην αγορά ομολόγων, αλλά και οι αυξανόμενες προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από τη Fed, πέρα από την απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, τις τελευταίες ημέρες επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα.

Στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας οι αγοραστές επέστρεψαν στην αγορά, με τον βιομηχανικό Dow Jones να ενισχύεται κατά 0,98%, στις 52.573,29 μονάδες. Ο ευρύτερος S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,86%, στις 7.656,98 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,96%, στις 26.333,04 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,8%, ο Nasdaq σημείωσε απώλειες 0,7%, ενώ ο Dow Jones κατέγραψε πτώση 1,6%.

Παρά το γεγονός ότι οι αγορές θεωρούν πλέον σχεδόν βέβαιη την αύξηση των επιτοκίων από τη Fed στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου, μετά τα τελευταία στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, οι επενδυτές επέστρεψαν στις αγορές, βάζοντας τέλος στο τετραήμερο πτωτικό σερί του S&P 500.

Την ίδια ώρα, η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου από το υψηλό τεσσάρων μηνών συνέβαλε στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις κινήθηκαν με μικρές διακυμάνσεις. Καλύτερη επίδοση σημείωσαν οι τίτλοι μεγαλύτερης διάρκειας, με την απόδοση του 30ετούς ομολόγου να υποχωρεί ελαφρά στο 5,354%. Αντίθετα, η απόδοση του 10ετούς σημείωσε νέα μικρή άνοδο, φτάνοντας στο 4,971%.