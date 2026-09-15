Πετρέλαιο και φυσικό αέριο στα ύψη μετά το ναυάγιο στα Στενά του Ορμούζ και την κλιμακούμενη ένταση

Ανοδικά κινούνται οι τιμές στην αγορά πετρελαίου στις συναλλαγές της Τρίτης (15.9.2026), μετά από μια εβδομάδα που χαρακτηρίστηκε από μεταβλητότητα, καθώς οι επενδυτές καλούνται να διαχειριστούν την έντονη αβεβαιότητα σχετικά με τον παγκόσμιο εφοδιασμό μετά την κλιμάκωση της έντασης στα Στενά του Ορμούζ.

Ο αγωγός πετρελαίου «Ανατολής-Δύσης» της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος αποτελεί εναλλακτική διαδρομή έναντι των Στενών του Ορμούζ, παραμένει κλειστός μετά από επιθέσεις με drones, χωρίς να υπάρχει σαφής ένδειξη για το πότε θα επαναληφθεί η λειτουργία του.

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Παράλληλα, αναβλήθηκε αιφνιδίως μια διπλωματική συνάντηση μεταξύ του Ιράν και των αραβικών κρατών του Κόλπου, με αντικείμενο την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Στο μεταξύ, το Ιράν υποστήριξε ότι ένα υπερδεξαμενόπλοιο, το οποίο επιχειρούσε να εισέλθει σε απαγορευμένη ζώνη στα Στενά του Ορμούζ, εξερράγη αφού προσέκρουσε σε νάρκες, ενώ παράλληλα διαμήνυσε ότι δεν θα προχωρήσει σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά του.

Στην Ανατολική Ευρώπη, ο Πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους εφόσον πράξει το ίδιο και η Ρωσία, ερχόμενος σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ ότι η Μόσχα και το Κίεβο είχαν ήδη συμφωνήσει να αναστείλουν τα πλήγματα κατά των ενεργειακών υποδομών της άλλης πλευράς.

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Σε αυτό το περιβάλλον διαταραχών το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικού τύπου αργό WTI κινείται πέριξ των 103 δολαρίων το βαρέλι.

Πάνω από τα 82 ευρώ/MWh το φυσικό αέριο

Εντωμεταξύ, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κυμαίνονται πάνω από τα 82 ευρώ ανά MWh στη συνεδρίαση της Τρίτης (15.9.2026) στο ολλανδικό χρηματιστήριο ενέργειας, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022, εν μέσω κλιμακούμενων διαταραχών στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ και ανησυχιών για τα αποθέματα φυσικού αερίου, τα οποία παραμένουν σε επίπεδα χαμηλότερα του κανονικού.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά για το μεγαλύτερο μέρος της εμπορικής ναυσιπλοΐας λόγω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής σύγκρουσης και των απειλών για την ασφάλεια, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για την επαναλειτουργία τους έχουν βαλτώσει, ενισχύοντας τους φόβους ότι οι διαταραχές στις μεταφορές ενδέχεται να συνεχιστούν.

Η κίνηση των δεξαμενόπλοιων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέσω των Στενών έχει μειωθεί δραστικά, περιορίζοντας την παγκόσμια προσφορά και εντείνοντας τον ανταγωνισμό με την Ασία και άλλους αγοραστές για τα διαθέσιμα φορτία.

Παράλληλα, οι εργασίες συντήρησης που βρίσκονται σε εξέλιξη σε νορβηγικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στην ισορροπία του εφοδιασμού της Ευρώπης για τη χειμερινή περίοδο. Τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη ανέρχονται περίπου στο 68% της χωρητικότητας, ποσοστό χαμηλότερο κατά σχεδόν 17 ποσοστιαίες μονάδες από τον εποχικό μέσο όρο, διάστημα κατά το οποίο τα αποθέματα συνήθως πλησιάζουν τη μέγιστη χωρητικότητα.