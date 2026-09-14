Wall Street: Η προοπτική ειρήνης στο Ιράν «μάζεψε» τις απώλειες λόγω πετρελαίου και ΑΙ

Με απώλειες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Δευτέρας (14.9.2026) η Wall Street, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το απόγευμα ότι υπάρχει προοπτική για ειρήνη με το Ιράν και «μάζεψε» τις σημαντικές απώλειες που είχαν σημειωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή λόγω της τιμής του πετρελαίου, αλλά και της έκκλησης για πιο αργό ρυθμό ανάπτυξης των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης από ηγέτες του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Η τοποθέτηση του CEO της Anthropic για «φρένο» στην τεχνητή νοημοσύνη βρήκε υποστήριξη από τον CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν και τον Έλον Μασκ της xAI που δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ο Ντάριο έχει δίκιο», ενώ το ράλι της απόδοσης του Brent που προσέγγισε τα 110 δολάρια ανά βαρέλι, προβλημάτισε ακόμα περισσότερο τους επενδυτές στη Wall Street.

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Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο «κυματοθραύστη» ανακοίνωσε ότι υπάρχει προοπτική συμφωνίας με το Ιράν, κάτι που επιβεβαιώνει το CNBC επικαλούμενο ιρανικά ΜΜΕ που κάνουν λόγω για συμφωνία σταδιακής αποκλιμάκωσης και ενημέρωσε πως Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν να μην πλήττουν σταθμούς ενέργειας.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός Dow Jones υποχώρησε κατά 0,29%, κλείνοντας στις 52.421,20 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 σημείωσε πτώση 0,48%, στις 7.619,98 μονάδες, ενώ με απώλειες 0,59% ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση ο τεχνολογικός Nasdaq, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 26.186,41 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, η συνεδρίαση ξεκίνησε με έντονες πιέσεις, με την απόδοση του αμερικανικού 10ετούς να ξεπερνά το 5%, για πρώτη φορά από το 2023. Ωστόσο, η σταθεροποίηση που ακολούθησε στη Wall Street περιόρισε τις πιέσεις και στα κρατικά ομόλογα, με τις αποδόσεις να υποχωρούν τελικά από τα υψηλά της ημέρας.

Η απόδοση του 10ετούς διαμορφώθηκε τελικά στο 4,967%, ενώ η απόδοση του 30ετούς έκλεισε στο 5,336%.