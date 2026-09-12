Το πετρέλαιο έκανε εβδομαδιαίο «άλμα» πάνω από 8%

Ισχυρή άνοδο κατέγραψε το πετρέλαιο στην εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, με το Brent να ενισχύεται κατά 8,7% και να κλείνει την Παρασκευή στα 104,61 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά και τροφοδότησαν νέο ράλι στις τιμές των καυσίμων.

Παρά την υποχώρηση του πετρελαίου κατά 2,81% στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, το Brent παρέμεινε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με τις αναταράξεις στην περιοχή να διατηρούν υψηλές τις πιέσεις στην αγορά και να ενισχύουν την αβεβαιότητα για την πορεία των τιμών των καυσίμων.

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Η άνοδος των τιμών μέσα στην εβδομάδα συνδέθηκε με την κλιμάκωση της σύγκρουσης και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και πλοία, οι οποίες δημιούργησαν νέους κινδύνους για τις διεθνείς ροές πετρελαίου. Το Brent έφτασε ενδοσυνεδριακά έως τα 109,97 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών, πριν υποχωρήσει την Παρασκευή.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις γύρω από τις βασικές οδούς μεταφοράς πετρελαίου. Οι επιθέσεις και οι διαταραχές στην περιοχή του Κόλπου έχουν περιορίσει τις ροές, ενώ η κατάσταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει κρίσιμη για την αγορά.

Όπως επισημαίνεται από το Reuters, η κατάληψη από τους Χούθι της στρατηγικής νήσου Περίμ, στην είσοδο του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, εντείνει τους κινδύνους για μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας.

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Την ίδια στιγμή, οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες για την προσφορά. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) εκτιμά ότι η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου θα μειωθεί κατά 5,7 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026, ενώ η παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας υποχώρησε στα 6 εκατ. βαρέλια ημερησίως, στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Παράλληλα, η αγορά έχει αρχίσει να απορροφά τα διαθέσιμα «μαξιλάρια» που είχαν περιορίσει μέχρι σήμερα την άνοδο των τιμών. Ο CEO της Chevron, Μάικ Γουίρθ, δήλωσε ότι οι ποσότητες αργού που απελευθερώθηκαν από στρατηγικά αποθέματα μετά την έναρξη του πολέμου, καθώς και άλλες πηγές που είχαν προσφέρει προσωρινή στήριξη στην αγορά, έχουν πλέον σε μεγάλο βαθμό αξιοποιηθεί. Όπως εκτίμησε, οι κίνδυνοι για τις τιμές παραμένουν ανοδικοί τους επόμενους μήνες.

Σημειώνεται πως η άνοδος του πετρελαίου έχει πλέον και ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις, καθώς οι υψηλότερες τιμές ενέργειας ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις και περιπλέκουν τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών. Στις ΗΠΑ, η τιμή του ντίζελ ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 6 δολάρια ανά γαλόνι, ενώ η άνοδος του πετρελαίου έχει ενισχύσει τις ανησυχίες των επενδυτών για τον πληθωρισμό και την πορεία των επιτοκίων της Fed.

Ωστόσο, η αγορά παραμένει εξαιρετικά ευμετάβλητη. Η υποχώρηση του Brent την Παρασκευή ήρθε μετά τις ενδείξεις για πιθανές διπλωματικές επαφές σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, περιορίζοντας προσωρινά το γεωπολιτικό premium στις τιμές. Η πορεία του πετρελαίου τις επόμενες ημέρες θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν οι διαταραχές στην προσφορά θα παραμείνουν προσωρινές ή θα εξελιχθούν σε πιο παρατεταμένο πρόβλημα για την παγκόσμια αγορά.