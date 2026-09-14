Στο «κόκκινο» τα χρηματιστήρια – «Φρενάρει» στις 2.700 μονάδες ο Γενικός Δείκτης στην Αθήνα

Πτωτικά κινούνται οι μετοχές στο χρηματιστήριο της Αθήνας, Euronext Athens , ενώ οι πωλητές δίνουν τον τόνο και στις συνεδριάσεις των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Euronext Athens, μετά από εναλλαγές προσήμου στην διάρκεια της προσυνεδρίασης του χρηματιστηρίου, κυμαίνεται γύρω στις 2.700 μονάδες καταγράφοντας απώλειες γύρω στο 1%.

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Ο δείκτης FTSE της υψηλής κεφαλαιοποιήσεως καταγράφει απώλειες που ξεπέρασαν νωρίτερα το 1% αλλά πλέον περιορίζονται χάρη στις επιλεκτικές αγορές μετοχών όπως HELLENiQ Energy και ΟΤΕ. O δείκτης FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως σημειώνει πτώση περίπου 1%.

Από το σύνολο των μετοχών που κινήθηκαν στις πρώτες ώρες των συναλλαγών, οι 27 σημειώνουν άνοδο τιμής και οι 68 απώλειες ενώ 11 παραμένουν αμετάβλητές με την αξία των συναλλαγών να ανέρχεται σε περίπου 55 εκατ. ευρώ.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υποτονικό είναι το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα (14.9.2026) με τις μετοχές τεχνολογίας να υποχωρούν μετά τις δηλώσεις υψηλόβαθμων στελεχών σε κορυφαίες εταιρίες τεχνητής νοημοσύνης που ζητούν βραδύτερο ρυθμό ανάπτυξης της ΑΙ.

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Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κατέγραψε μικρές διακυμάνσεις στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, ενώ τα περισσότερα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια κινούνται πτωτικά.

Οι μετοχές των εταιριών τεχνολογίας σημειώνουν πτώση που κατά μέσο όρο διαμορφώνεται γύρω στο 1,5%, συμβαδίζοντας με τις απώλειες των ομοειδών τους στην Ασία.

Οι περισσότεροι κλάδοι κινούνταν πτωτικά καθώς οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άλμα άνω του 3% μετά τα νέα πλήγματα των Χούθι στη Σαουδική Αραβία και τις ιρανικές επιθέσεις σε πλοία στον Κόλπο και οδηγούν το Brent στα 108 δολάρια.